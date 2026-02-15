Ricky Martin vuelve a la Argentina en abril: lo que se sabe hasta ahora

Ricky Martin volverá a la Argentina.

En las últimas horas se confirmó una gran noticia: Ricky Martin volverá a presentarse en la Argentina. Será en el mes de abril y formará parte de su gira por Sudamérica, que también incluirá visitas tanto a Uruguay como Paraguay.

Hasta el momento solo se sabe que su visita será en el mes de abril, tal como dio a conocer la productora 6 Pasos, la encargada de traerlo a Sudamérica.

Anteriormente, Ricky Martin tuvo un paso exitoso por la Argentina con su formato sinfónico, agotando una gran cantidad de fechas en el Movistar Arena y presentándose en el Anfiteatro de Villa María.

Recientemente, Ricky Martín fue invitado por Bad Bunny el 8 de febrero pasado en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, al Super Bowl. El portorriqueño subió al escenario para interpretar un fragmento de la canción "Lo que le pasó a Hawaii".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/6pasos/status/2022449060515549339&partner=&hide_thread=false CONFIRMADO

Vuelve Ricky Martin



Abril



Argentina

Uruguay

Paraguay



Y comienza la cuenta regresiva



Muy pronto más información. pic.twitter.com/5hVAE7q0vb — 6 PASOS (@6pasos) February 13, 2026

