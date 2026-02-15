Ricky Martin vuelve a la Argentina en abril: lo que se sabe hasta ahora

En las últimas horas se confirmó una gran noticia: Ricky Martin volverá a presentarse en la Argentina. Será en el mes de abril y formará parte de su gira por Sudamérica, que también incluirá visitas tanto a Uruguay como Paraguay.
Ricky Martin volverá a la Argentina. Será en el mes de abril en el marco de una gira sudamericana, que incluirá también Paraguay y Uruguay.
En las últimas horas se confirmó una gran noticia: Ricky Martin volverá a presentarse en la Argentina. Será en el mes de abril y formará parte de su gira por Sudamérica, que también incluirá visitas tanto a Uruguay como Paraguay.
Hasta el momento solo se sabe que su visita será en el mes de abril, tal como dio a conocer la productora 6 Pasos, la encargada de traerlo a Sudamérica.
Anteriormente, Ricky Martin tuvo un paso exitoso por la Argentina con su formato sinfónico, agotando una gran cantidad de fechas en el Movistar Arena y presentándose en el Anfiteatro de Villa María.
Recientemente, Ricky Martín fue invitado por Bad Bunny el 8 de febrero pasado en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, al Super Bowl. El portorriqueño subió al escenario para interpretar un fragmento de la canción "Lo que le pasó a Hawaii".