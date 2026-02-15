domingo 15 de febrero de 2026
Ricky Martin vuelve a la Argentina en abril: lo que se sabe hasta ahora

Ricky Martin volverá a la Argentina. Será en el mes de abril en el marco de una gira sudamericana, que incluirá también Paraguay y Uruguay.

En las últimas horas se confirmó una gran noticia: Ricky Martin volverá a presentarse en la Argentina. Será en el mes de abril y formará parte de su gira por Sudamérica, que también incluirá visitas tanto a Uruguay como Paraguay.

Hasta el momento solo se sabe que su visita será en el mes de abril, tal como dio a conocer la productora 6 Pasos, la encargada de traerlo a Sudamérica.

Recientemente, Ricky Martín fue invitado por Bad Bunny el 8 de febrero pasado en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, al Super Bowl. El portorriqueño subió al escenario para interpretar un fragmento de la canción "Lo que le pasó a Hawaii".

