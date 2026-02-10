Darán clases de burako en Lomas: una propuesta para ejercitar la mente

Los encuentros se harán todos los martes, a partir del 3 de marzo. Cualquier vecino de Lomas de Zamora puede participar: solo necesita inscribirse.

Una nueva propuesta lúdica florece en Lomas de Zamora . A partir del martes 3 de marzo, los vecinos se podrán reunir en el Círculo Ferroviario de Jubilados y Pensionados del Sud del Gran Buenos Aires para jugar al burako , un juego ideal para ejercitar la mente. Las inscripciones ya se encuentran abiertas.

Natalia López (57) , la vecina de Llavallol que estará a cargo de la actividad explicó que los encuentros se harán todos los martes, a partir de las 15, en el espacio que se encuentra ubicado en Santa María de Oro 300, en Temperley.

“Estos encuentros los empecé a realizar el año pasado en el Club Los Andes , pero a partir de 2026 nos mudamos a Temperley. Me apasiona este juego de mesa, me parece muy entretenido y quiero seguir enseñando y perfeccionando a los vecinos de la zona”, señaló, muy motivada de cara al nuevo desafío.

Los encuentros están pensados tanto para aquellos que desean aprender desde las reglas básicas como para quienes ya sepan jugar y pretenden mejorar sus estrategias. “La idea es que sea tanto recreativo como competitivo ya que se puede jugar hasta cuatro personas a la vez”, aclaró.

Las inscripciones para las clases ya están a disposición de todos los vecinos de Lomas de Zamora.

Natalia admitió que a ella le costó mucho aprender a jugar al burako por no tener quien le enseñe las reglas y los objetivos del juego de mesa. “Fui varias veces al Centro Recreativo ECA, en Temperley, pero las señoras que jugaban allí no tenían predisposición para explicarme. Luego me topé con Alejandra, una chica que participaba de torneos de burako, quien gentilmente me brindó las herramientas que necesitaba”, reveló, aún agradecida con el gesto.

Con este nuevo espacio, Natalia tiene como objetivo enseñar burako a todos los interesados, sin barreras, para que en un futuro inmediato se pueda concretar un torneo para participantes de zona Sur. “Es una actividad que ejercita mucho el cerebro, hace bien sobre todo para los adultos. Además, quiero fomentar el encuentro cara a cara”, recalcó.

La actividad tendrá un módico costo mensual de $12.000 y con el valor vendrá incluido el ofrecimiento de infusiones por parte de la organización. Los vecinos que estén interesados en sumarse a los encuentros semanales pueden contactarse con Natalia mediante un mensaje de WhatsApp al 1159128688.