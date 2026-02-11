Se viene una nueva edición de la Copa Comunidad Lomas.

La Copa Comunidad Lomas, un torneo que propone al fútbol como espacio de encuentro, juego y participación de los jóvenes , tendrá una edición de Verano que arranca la semana próxima.

La competencia, que convoca a clubes de barrio, familias y deportistas amateurs, tendrá su fecha de inicio el 18 de febrero. Con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios y promover valores como el compañerismo, la inclusión y el trabajo en equipo, esta iniciativa es una de las propuestas deportivas más esperadas del receso estival.

Segunda edición. Otermín encabezó el Congreso de la Comunidad de Lomas junto a más de 5 mil vecinos

En esta edición el formato de la Copa Comunidad Lomas será de ocho grupos organizados por zonas y barrios, con el fin de que “la Copa se juegue bien cerca de cada comunidad”, según expresaron desde la organización.

En este contexto, la participación está pensada para que distintos equipos de la comunidad tengan la posibilidad de sumarse y ser parte de esta experiencia deportiva. Entre las entidades participantes se encuentran el Club 22 de Febrero de Fiorito, el Club Ingeniero Budge, el Club Porvenir de Temperley y el Club Villa Independencia.

copa comunidad. la participación está pensada para que distintos equipos de la comunidad tengan la posibilidad de sumarse y ser parte de esta experiencia deportiva.

Cómo enterarse de las fechas y sedes de la Copa Comunidad Lomas

Se recomienda seguir las novedades y el cronograma del certamen en las redes sociales de @copa.comunidad.lomas, donde se irá difundiendo toda la información vinculada a sedes, fechas y desarrollo de los partidos.

El torneo pasado, el club El Fortín de Rivarola, de Temperley, se consagró como el gran campeón de la Copa Comunidad 2025, tras vencer en la final a Almafuerte en un emocionante encuentro disputado en el Microestadio del Parque Eva Perón de Lomas de Zamora.

La competencia, que reunió a 84 equipos de instituciones barriales del distrito, fue escenario de jornadas cargadas de emoción y pasión por el fútbol infantil. La final no fue la excepción: los chicos dejaron todo en la cancha ante tribunas colmadas de familias y vecinos que alentaron sin parar.