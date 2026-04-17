Las plazas de Lomas se llenarán de música, arte, juegos y literatura

En las plazas de Lomas habrá encuentros culturales, literarios y deportivos.

Este fin de semana hay varias actividades gratuitas en las plazas de Lomas de Zamora para que los vecinos disfruten de la cultura, el arte y la recreación.

La quinta edición de Cartografías por la Memoria tendrá lugar este sábado, a las 14.30, en la Plaza Belisario Roldan de Turdera con el objetivo de identificar y visibilizar a las víctimas del terrorismo de Estado en la zona. En el espacio de las calles Pretti y San Pablo comenzará una recorrida por casas de personas detenidas desaparecidas y lugares donde ocurrieron secuestros o asesinatos a manos de la dictadura militar. Durante la caminata habrá lecturas, música y luego se hará un cierre en la Plaza San Martín (Zapiola y Agüero) con números de danza y milonga.

expo comics banfield Banfield tendrá una nueva Expo Comics en la Plaza del Campeón. Otra propuesta para el sábado será la nueva edición de Atardecer Joven en el Centro Recreativa Evita de Albertina. Desde las 16, en el espacio ubicado entre las calles Atenas y Montiel habrá shows de música, exposición de arte, radio abierta, zona de juegos, zona de lectura, un stand de fanzines y clases abiertas de danza, freestyle y taekwondo. La propuesta a cargo de la Subsecretaría de Juventud del Municipio incluirá una merienda con cosas ricas para comer.

Mientras que el domingo, a partir de las 15.30, en la Plaza La Perla de Temperley (Cabred 649) llevarán a cabo una jornada cultural con artistas en vivo, mural participativo, rondas de lectura, biblioteca móvil para las infancias, juegos de mesa y cooperativas, feria del libro y feria de la soberanía. Los vecinos también encontrarán un espacio de promoción y difusión para jóvenes, stand de Ambiente Lomas y un puesto a cargo de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades.

Llega un nuevo encuentro de la Expo Comics en Banfield Después de la exitosa edición de febrero, la Expo Comics vuelve este domingo a la Plaza del Campeón de Banfield para un encuentro centrado en la historieta. Los vecinos que vayan al espacio de las calles Vergara y Maipú encontrarán stands de dibujantes, editoriales, artistas y recreacionismo medieval. También habrá un shows de danzas étnicas, desfile de cosplay y shows en vivo de las bandas Belugaskan y The Bansheess. Desde la organizaron adelantaron que para el 3 de mayo están preparando una edición especial de Star Wars. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Expocomics (@expo.comics)

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