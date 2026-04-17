Las plazas de Lomas se llenarán de música, arte, juegos y literatura

Este fin de semana hay varias actividades gratuitas en las plazas de Lomas de Zamora para que los vecinos disfruten de la cultura, el arte y la recreación.
Este fin de semana habrá múltiples actividades gratuitas para los vecinos en Turdera, Albertina, Temperley y Banfield.
Este fin de semana hay varias actividades gratuitas en las plazas de Lomas de Zamora para que los vecinos disfruten de la cultura, el arte y la recreación.
La quinta edición de Cartografías por la Memoria tendrá lugar este sábado, a las 14.30, en la Plaza Belisario Roldan de Turdera con el objetivo de identificar y visibilizar a las víctimas del terrorismo de Estado en la zona. En el espacio de las calles Pretti y San Pablo comenzará una recorrida por casas de personas detenidas desaparecidas y lugares donde ocurrieron secuestros o asesinatos a manos de la dictadura militar. Durante la caminata habrá lecturas, música y luego se hará un cierre en la Plaza San Martín (Zapiola y Agüero) con números de danza y milonga.
Otra propuesta para el sábado será la nueva edición de Atardecer Joven en el Centro Recreativa Evita de Albertina. Desde las 16, en el espacio ubicado entre las calles Atenas y Montiel habrá shows de música, exposición de arte, radio abierta, zona de juegos, zona de lectura, un stand de fanzines y clases abiertas de danza, freestyle y taekwondo. La propuesta a cargo de la Subsecretaría de Juventud del Municipio incluirá una merienda con cosas ricas para comer.
Mientras que el domingo, a partir de las 15.30, en la Plaza La Perla de Temperley (Cabred 649) llevarán a cabo una jornada cultural con artistas en vivo, mural participativo, rondas de lectura, biblioteca móvil para las infancias, juegos de mesa y cooperativas, feria del libro y feria de la soberanía. Los vecinos también encontrarán un espacio de promoción y difusión para jóvenes, stand de Ambiente Lomas y un puesto a cargo de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades.
Después de la exitosa edición de febrero, la Expo Comics vuelve este domingo a la Plaza del Campeón de Banfield para un encuentro centrado en la historieta. Los vecinos que vayan al espacio de las calles Vergara y Maipú encontrarán stands de dibujantes, editoriales, artistas y recreacionismo medieval.
También habrá un shows de danzas étnicas, desfile de cosplay y shows en vivo de las bandas Belugaskan y The Bansheess. Desde la organizaron adelantaron que para el 3 de mayo están preparando una edición especial de Star Wars.