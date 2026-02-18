Reto viral en Lomas de Zamora: sorprendió con la pelota y ganó miles de pesos en la Plaza Grigera

El lomense demostró todo su talento en la Plaza Grigera, ante la atenta mirada de los vecinos de Lomas de Zamora.

Un vecino de Lomas de Zamora se volvió viral luego de mostrar sus habilidades con la pelota en plena Plaza Grigera . Mediante un reto callejero, el joven sorprendió a todos al hacer una gran cantidad de jueguitos y llevarse un premio que terminó multiplicándose gracias a su destreza y a la decisión del creador de contenido de reconocer su talento.

Los Frandino, una familia creadora de contenido que destaca por realizar material humorístico y retos virales de fútbol, como así también regalar dinero y cumplir sueños en la vía pública, estuvo presente en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora para desafiar a los vecinos que se animen a mostrar su potencial con la “redonda” en los pies.

“Por cada jueguito que hagas con la cabeza te doy $1.000”, empezó diciendo uno de los Frandino , que inmediatamente le arrojó la pelota por el aire a un vecino. Pese a haber sido sorprendido mientras caminaba por el espacio público, el lomense comenzó con el reto : a pesar de lo dificultoso del desafío, llegó a concretar 36 impactos para llevarse $36.000.

El creador de contenido lo felicitó y rápidamente le preguntó cuántos haría con el pie, a lo que el lomense contestó un número desorbitante: mil jueguitos. Redoblando la apuesta , Frondino le aseguró que, si llegaba a esa cantidad, se llevaba $100.000 en efectivo.

El lomense comenzó con el reto a pura habilidad y llegó a hacer 247 jueguitos sin que la pelota toque el suelo. Si bien no llegó al número que él mismo propuso, su desempeño sorprendió al creador de contenido, quien decidió igualmente entregarle la recompensa en efectivo, sumado a otro premio.

6c157953-9b56-427a-9c19-fa4b9fbc1aa0 La gran performance le permitió ganar $100.000 en efectivo.

Los “Me Gusta” no tardaron en llegar e inundaron la publicación. Por su parte, los comentarios de los usuarios destacaron la performance del lomense y algunos hasta se animaron a preguntar cuál era el récord de jueguitos, a lo que los creadores de contenido respondieron: 647. ¿Habrá algún vecino que logre superar la cantidad? Los Frandino aseguraron que continuarán recorriendo distintos distritos con nuevos desafíos, dispuestos a premiar talento y sorprender a quienes se animen a aceptar el reto.