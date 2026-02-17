Preocupa en Lomas de Zamora la caída de donantes voluntarios de sangre en el Gandulfo

Los vecinos de Lomas de Zamora pueden donar sangre en el Hospital Gandulfo los lunes, miércoles y viernes por la mañana.

El Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora continúa con la búsqueda de donantes de sangre voluntarios para hacerle frente a los tratamientos y las intervenciones que necesitan los pacientes. Cada verano , la cifra de personas que se acerca a donar sangre por sus propios medios se reduce a la mitad y genera preocupación en la institución de salud pública local.

Dalila González , voluntaria del área de Hematología y encargada de brindar los turnos para las donaciones de sangre, charló con el Diario La Unión y contó que la baja cantidad de donantes voluntarios continúa durante febrero , siendo una tendencia que se mantiene desde el inicio del 2026.

“En el hospital seguimos necesitando donantes que se acerquen de manera voluntaria. La gran mayoría son de reposición, es decir, que donan porque un familiar o un conocido necesitó sangre y utilizó la que hay en el banco de reposición”, explicó González.

Según la propia voluntaria del área de Hematología, hay aproximadamente un 50 por ciento menos de donantes voluntarios entre enero y marzo. Y a eso se le suma que, durante ese mismo período, no suelen haber colectas externas que contribuyan a la reposición en el banco de sangre.

376156-t El accionar de los vecinos de Lomas de Zamora al donar sangre es fundamental para salvar vidas.

“No tenemos una fecha exacta de cuándo sería la próxima campaña de donación. Estamos trabajando para hacer una colecta externa en abril”, aclaró Dalila, que inmediatamente aprovechó la ocasión para indicar que “la sociedad debe cambiar de mentalidad y transformar en hábito el hecho de donar ya que, con ese gesto, se salvan vidas”.

La sociedad debe cambiar de mentalidad y transformar en hábito el hecho de donar ya que, con ese gesto, se salvan vidas La sociedad debe cambiar de mentalidad y transformar en hábito el hecho de donar ya que, con ese gesto, se salvan vidas

Los vecinos que estén interesados en convertirse en donantes voluntarios pueden acercarse directamente al Hospital Gandulfo (Cevallos 21) y serán atendidos por orden de llegada: el Servicio de Hemoterapia extendió el horario y ahora atiende los lunes, miércoles y viernes de 7.30 a 11. Para conocer los requisitos hay que enviar un mensaje de WhatsApp al 1158925328, de lunes a viernes de 8 a 16.