Sale en moto a captar situaciones bizarras por Lomas de Zamora para luego pintarlas

El artista de Lomas de Zamora , Luciano Mogni , encontró una manera más que innovadora para captar escenas icónicas que luego serán convertidas en cuadros: equipó una moto con una cámara para que él mismo pueda salir a recorrer las calles del Conurbano en busca de momentos bizarros inolvidables.

“Cuando juntás dos pasiones, sin dudas pasan cosas. El arte y las motos , con la calle como escenario principal y la búsqueda constante de lo real. Quiero salir yo mismo a buscar historias para transformarlas en pinturas”, indicó Luciano acerca de su nuevo proyecto que inició en conjunto con Royal Enfield Banfield , artífice necesario para el preparado de la moto.

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Cuando juntás dos pasiones, sin dudas pasan cosas. El arte y las motos, con la calle como escenario principal y la búsqueda constante de lo real. Quiero salir yo mismo a buscar historias para transformarlas en pinturas Cuando juntás dos pasiones, sin dudas pasan cosas. El arte y las motos, con la calle como escenario principal y la búsqueda constante de lo real. Quiero salir yo mismo a buscar historias para transformarlas en pinturas

Embed - Esto es Real on Instagram: "Cuando juntás pasiones pasan cosas.. El arte y las motos. La calle como escenario. Y la búsqueda constante de lo real. Salir a buscar historias para transformarlas en pintura Con @royalenfield.sur estamos preparando algo más que una moto… una excusa para salir a capturar escenas de la vida cotidiana en cuadros. Esto recién arranca... . . . #art #painting #moto #paint #streetstyle"

Para Mogni, la moto resulta “la excusa perfecta” para salir a capturar escenas de la vida cotidiana para luego inmortalizarlas en cuadros de su autoría, los cuales forman parte de su serie personal llamada “Esto es real” . “Si bien hasta el momento trabajaba con fotos y videos que me mandaban los seguidores, ahora sumo la moto con cámara para tener aún más material”, aclaró el lomense.

b6d687f4-92df-416e-9a11-e12ce63a433c La moto, con su cámara acoplada, lista para recorrer las calles de Lomas de Zamora.

Como licenciado en Publicidad (recibido en la Universidad Nacional de Lomas), Luciano sabe que la comunicación es clave para poder difundir su labor artística y tener más alcance. Como ya se había topado con varias escenas graciosas en la vía pública, fue que decidió preparar una moto que ya está equipada y decorada especialmente para la misión.

“A esta moto la manejo todos los días y con ella recorro distintos barrios del Conurbano. Ojalá la cámara capte mucho material para seguir haciendo lo que más me gusta, además de poder mostrar lo que sucede casi de manera insantánea”, deseó Mogni, muy involucrado con el proyecto.

A esta moto la manejo todos los días y con ella recorro distintos barrios del Conurbano. Ojalá la cámara capte mucho material para seguir haciendo lo que más me gusta, además de poder mostrar lo que sucede casi de manera insantánea A esta moto la manejo todos los días y con ella recorro distintos barrios del Conurbano. Ojalá la cámara capte mucho material para seguir haciendo lo que más me gusta, además de poder mostrar lo que sucede casi de manera insantánea

El artista local revolucionó las redes sociales con su manera de llevar a cabo su labor. Sus seguidores le envían material sobre situaciones bizarras ocurridas en distintas partes del país y, tras una votación en Instagram, se elige a la secuencia ganadora que es transformada en cuadro. Actualmente, Mogni posee cientos de pinturas que suele exponer en distintas muestras, donde además trasmite con pasión su amor por el arte.