Escribir para no olvidar: el legado de Víctor Raffo en Lomas de Zamora

Todos los 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro , celebrado a nivel mundial con el propósito de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. En Lomas de Zamora , Víctor Raffo le rinde homenaje a la efeméride con una trayectoria dedicada a rescatar y narrar historias locales .

En una charla con el Diario La Unión , Víctor contó que en su rol de escritor tuvo el honor de presentar una quincena de libros, siendo varios de ellos títulos dedicados al distrito de Lomas de Zamora : Un pionero llamado Banfield (1999); The Book. A History of Barker College (2009); Donde vive la memoria. Hechos, relatos y la historia del Cementerio Disidente de Llavallol (2012); y San Albano. 90 años. Historia de la Asociación de Ex Alumnos del Colegio San Albano (2013).

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“Siempre me gustó llenar los vacíos que encontraba cuando quise interiorizarme sobre un tema y los libros que consultaba no me satisfacían porque no se había investigado más. Fue el caso del tema del origen del Club Atlético Banfield o del comienzo de la actividad deportiva en la Argentina . El desafío de llenar esos vacíos fue lo que me inspiró a la creación de mis propios libros ”, detalló, con una profunda admiración sobre su labor.

Siempre me gustó llenar los vacíos que encontraba cuando quise interiorizarme sobre un tema y los libros que consultaba no me satisfacían porque no se había investigado más Siempre me gustó llenar los vacíos que encontraba cuando quise interiorizarme sobre un tema y los libros que consultaba no me satisfacían porque no se había investigado más

Quien es periodista de profesión explicó que, en cada oportunidad que publica un libro, intenta trasmitirles a los lectores “una historia nueva, que no se haya contado” para que la persona que lo consuma se sorprenda por la utilización de fuentes primarias.

ca0a73f7-f110-4f85-b00c-7c08d6484b8f Desde Lomas de Zamora, Víctor apuesta a atrapar a los lectores con sus historias.

Lo cierto es que, hoy en día, la era digital también afecta a la industria editorial. Raffo comparó la aparición de los libros en formato PDF con los cassettes o los CD´s: “Es algo que se puede copiar y, por ende, repercute negativamente a los derechos de autor. A los escritores emergentes les recomiendo que todo lo que escriban lo registren para que puedan demostrar la autoría de su obra a los editores, sin correr riesgos”.

En cada página, Raffo deja algo más que datos: plasma memoria viva. Su trabajo no solo reconstruye el pasado, también lo acerca a las nuevas generaciones. Y es que, para Víctor, los libros todavía tienen mucho por decir.