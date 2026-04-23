jueves 23 de abril de 2026
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23 de abril de 2026
Día Internacional del Libro.

Escribir para no olvidar: el legado de Víctor Raffo en Lomas de Zamora

Con obras centradas en Lomas de Zamora, el escritor y periodista apuesta a recuperar relatos olvidados y acercarlos en forma de libro a nuevos lectores.

Diario La Unión | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
Víctor tiene una quincena de libros de su autoría.

Víctor tiene una quincena de libros de su autoría.

Todos los 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro, celebrado a nivel mundial con el propósito de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. En Lomas de Zamora, Víctor Raffo le rinde homenaje a la efeméride con una trayectoria dedicada a rescatar y narrar historias locales.

En una charla con el Diario La Unión, Víctor contó que en su rol de escritor tuvo el honor de presentar una quincena de libros, siendo varios de ellos títulos dedicados al distrito de Lomas de Zamora: Un pionero llamado Banfield (1999); The Book. A History of Barker College (2009); Donde vive la memoria. Hechos, relatos y la historia del Cementerio Disidente de Llavallol (2012); y San Albano. 90 años. Historia de la Asociación de Ex Alumnos del Colegio San Albano (2013).

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Algunos de los libros de la autoría del lomense Víctor Raffo.

Algunos de los libros de la autoría del lomense Víctor Raffo.

Los libros, una forma de plasmar la historia ocurrida en Lomas de Zamora

“Siempre me gustó llenar los vacíos que encontraba cuando quise interiorizarme sobre un tema y los libros que consultaba no me satisfacían porque no se había investigado más. Fue el caso del tema del origen del Club Atlético Banfield o del comienzo de la actividad deportiva en la Argentina. El desafío de llenar esos vacíos fue lo que me inspiró a la creación de mis propios libros”, detalló, con una profunda admiración sobre su labor.

Siempre me gustó llenar los vacíos que encontraba cuando quise interiorizarme sobre un tema y los libros que consultaba no me satisfacían porque no se había investigado más Siempre me gustó llenar los vacíos que encontraba cuando quise interiorizarme sobre un tema y los libros que consultaba no me satisfacían porque no se había investigado más

Quien es periodista de profesión explicó que, en cada oportunidad que publica un libro, intenta trasmitirles a los lectores “una historia nueva, que no se haya contado” para que la persona que lo consuma se sorprenda por la utilización de fuentes primarias.

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Desde Lomas de Zamora, Víctor apuesta a atrapar a los lectores con sus historias.

Desde Lomas de Zamora, Víctor apuesta a atrapar a los lectores con sus historias.

Lo cierto es que, hoy en día, la era digital también afecta a la industria editorial. Raffo comparó la aparición de los libros en formato PDF con los cassettes o los CD´s: “Es algo que se puede copiar y, por ende, repercute negativamente a los derechos de autor. A los escritores emergentes les recomiendo que todo lo que escriban lo registren para que puedan demostrar la autoría de su obra a los editores, sin correr riesgos”.

En cada página, Raffo deja algo más que datos: plasma memoria viva. Su trabajo no solo reconstruye el pasado, también lo acerca a las nuevas generaciones. Y es que, para Víctor, los libros todavía tienen mucho por decir.

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