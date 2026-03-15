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15 de marzo de 2026
Prendé la tele

Se estrena la segunda temporada de la serie de Máxima Zorreguieta

El canal Max Original presenta la nueva entrega de la serie biográfica de Máxima Zorreguieta, que es interpretada por Delfina Chaves.

Máxima Zorreguieta interpretada por Delfina Chaves.&nbsp;

Máxima Zorreguieta interpretada por Delfina Chaves. 

La serie del canal Max Original inspirada en la vida de Máxima Zorreguieta regresa el 19 de marzo con una nueva entrega que estará disponible en la plataforma, y continuará explorando el recorrido personal y público de la mujer argentina que se convirtió en reina de los Países Bajos.

Protagonizada por Delfina Chaves y Martijn Lakemeier, Máxima retoma la narrativa en una etapa más adulta del personaje, en la que deberá consolidar su lugar dentro de la casa real.

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En la sinopsis oficial que compartió la plataforma Max revelaron: "Máxima está atrapada entre sus ambiciones, la dinámica de la casa real y la mirada implacable de la sociedad holandesa. Esta temporada recorre los diez años que van desde el 'sí, quiero' hasta la coronación. Es el relato de una mujer que lucha por hallar su propia voz mientras el sistema le exige silencio y obediencia".

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Segunda temporada de la serie de Máxima Zorreguieta.

Segunda temporada de la serie de Máxima Zorreguieta.

Máxima fue producida por Millstreet Films en coproducción con FBO y Beta Film, y dirigida por Saskia Diesing, Joosje Duk e Iván López Núñez. La nueva entrega contará con la participación de la actriz argentina Carolina Kopelioff, quien interpreta a Inés Zorreguieta.

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