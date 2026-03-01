domingo 01 de marzo de 2026
1 de marzo de 2026
Emotivo.

Cómo fue el regreso de Michael Fox a la actuación en una serie

Michael Fox sorprendió al regresar con un papel en la serie “Shrinking”, luego de haber anunciado su retiro por el avance del Mal de Parkinson.

Michael Fox volvió a la actuación.

Michael Fox volvió a la actuación. 

A seis años de haber anunciado su retiro definitivo de la actuación por el avance del Mal de Parkinson, el actor Michael Fox sorprendió al regresar con un papel en la serie “Shrinking”, motivado por la forma en que la ficción abordaba la enfermedad.

Michael Fox, diagnosticado con Mal de Parkinson a los 29 años, había dejado de actuar en 2020 tras enfrentar dificultades crecientes para memorizar textos y sostener el ritmo de rodaje. En una entrevista con Variety recordó que su decisión no fue dramática: “Fue algo no emotivo y estuvo bien”, aseguró.

Su regreso no obedeció a una estrategia profesional. El punto de quiebre fue ver al personaje de Harrison Ford, un terapeuta con Parkinson, en “Shrinking”, lo que lo llevó a contactar al creador de la serie, Bill Lawrence, para sumarse al proyecto.

Michael Fox volvió a la actuación.

Michael Fox volvió a la actuación.

Michael Fox habló de su enfermedad

Michael Fox expresó que se sintió conmovido por la humanidad y el humor con que la serie trataba la enfermedad. En diálogo con Los Angeles Times destacó: “La profundidad de los personajes, la calidad de los vínculos, el lenguaje: es una serie hermosa”.

El actor reveló que el rodaje fue una experiencia distinta, marcada por la aceptación de sus nuevas capacidades: “Fue la primera vez que llegué a un set sin preocuparme por si estaba demasiado cansado o si iba a toser”.

Su participación en “Shrinking” no sólo marca un regreso significativo a la actuación, sino también transmite un mensaje de dignidad y adaptación ante los desafíos de la vida

