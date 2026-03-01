Se estrena la segunda temporada de Ted, la serie en Universal TV

Regresa la serie de Ted.

Universal TV anuncia el esperado estreno en la Argentina el próximo viernes de la segunda temporada de Ted, la serie. La exitosa serie cómica live-action, precuela de las películas de Ted, sitúa a la audiencia en los ‘90, cuando el momento de fama de Ted (Seth MacFarlane) quedó atrás.

En la precuela de la películas, en los 8 nuevos episodios, la historia se ubica en 1994, y Ted (Seth MacFarlane), el oso de peluche malhablado, y su mejor amigo, el simpático pero torpe John Bennett (Max Burkholder), cursan el último año de instituto.

image La serie de Ted. Viven juntos en una casa de clase trabajadora de Boston con los padres de John (Matty y Susan, Scott Grimes y Alanna Ubach), y su prima (Blaire, Giorgia Whigham).

El elenco de la serie de Ted Ted, la serie es coprotagonizada por su creador, Seth MacFarlane (Family Guy) como la inconfundible voz de Ted, y Max Burkholder (Parenthood) como John Bennett. También forman parte del elenco Alanna Ubach (Euphoria), Scott Grimes (Oppenheimer) y Giorgia Whigham (The Punisher).

“Hemos hecho una segunda temporada de Ted, la serie que nos emociona compartir. Los episodios representan el arduo trabajo de nuestros compañeros guionistas, talentosos actores y talentoso equipo, incluyendo al equipo de efectos visuales que da vida al personaje de Ted de forma muy convincente”, afirmó su creador Seth MacFarlane invitando a la Argentina a no perderse la nueva esperada temporada.

