domingo 01 de marzo de 2026
1 de marzo de 2026
Se estrena la segunda temporada de Ted, la serie en Universal TV

Universal TV anunció que llegan los nuevos episodios de la nueva entrega Ted, la serie, con la precuelas de las películas del malhablado oso de peluche.

Universal TV anuncia el esperado estreno en la Argentina el próximo viernes de la segunda temporada de Ted, la serie. La exitosa serie cómica live-action, precuela de las películas de Ted, sitúa a la audiencia en los ‘90, cuando el momento de fama de Ted (Seth MacFarlane) quedó atrás.

Viven juntos en una casa de clase trabajadora de Boston con los padres de John (Matty y Susan, Scott Grimes y Alanna Ubach), y su prima (Blaire, Giorgia Whigham).

El elenco de la serie de Ted

Ted, la serie es coprotagonizada por su creador, Seth MacFarlane (Family Guy) como la inconfundible voz de Ted, y Max Burkholder (Parenthood) como John Bennett. También forman parte del elenco Alanna Ubach (Euphoria), Scott Grimes (Oppenheimer) y Giorgia Whigham (The Punisher).

“Hemos hecho una segunda temporada de Ted, la serie que nos emociona compartir. Los episodios representan el arduo trabajo de nuestros compañeros guionistas, talentosos actores y talentoso equipo, incluyendo al equipo de efectos visuales que da vida al personaje de Ted de forma muy convincente”, afirmó su creador Seth MacFarlane invitando a la Argentina a no perderse la nueva esperada temporada.

