Facundo Medina, el oriundo de Lomas de Zamora que puede llegar al Mundial

Facuando Medina, de Lomas de Zamora y con chances de llegar al Mundial.

A seis meses del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina avanza en la elección de 26 futbolistas que presentarán al país en el certamen que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. El DT Lionel Scaloni ya trabaja con una lista de 43 jugadores y uno de ellos es de Lomas de Zamora .

El futbolista en cuestión es el defensor Facundo Medina , actualmente en el Olympique de Marsella y formado en las inferiores de River Plate , que pelea por un lugar en la Copa del Mundo . Si bien todavía no tiene un puesto asegurado, es uno de los 11 futbolistas que corren con ventaja para integrar la lista definitiva.

Medina es oriundo de Villa Fiorito , una de las localidades más importantes de Lomas, y toda su infancia transcurrió ahí. Justamente, en la cancha Los Gauchitos de Fiorito, donde Diego Maradona dio sus primeros pasos en el fútbol , Medina también comenzó su camino.

“Nací a ocho cuadras de la primera casa de Diego y la canchita donde jugaba está a cuatro cuadras de mi casa. Fiorito es un barrio de fútbol . Todavía hoy, cuando voy al barrio, la presencia de Maradona se siente y es constante”, recordó sobre su infancia durante una entrevista en el medio italiano TuttoSport.

Ahora, y luego de una importante carrera, con destacados pasos por Talleres de Córdoba y el Lens francés, Facu Medina está en las puertas de cumplir el sueño de todo futbolista. Y sus números en el fútbol de Francia alimentan la ilusión: en Lens disputó 165 partidos, con ocho goles y 10 asistencias, y en Marsella suma siete partidos en seis meses, sin goles ni asistencias.

El lomense Facundo Medina figura como "reserva". El oriundo de Lomas de Zamora suma 7 partidos en la Selección Argentina.

Cuántas chances tiene el oriundo de Lomas de jugar el Mundial.

Hasta el momento, hay 16 futbolistas que parecen tener un lugar asegurado, entre ellos Lionel Messi, y 27 futbolistas que pelean por los últimos 10 lugares. Medina integra el segundo listado, pero está dentro de los 11 que más chances tienen ganarse un lugar.

Los 16 futbolistas con un lugar casi asegurado son los siguientes: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Nicolás González, Lionel Messi, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Facundo Medina, en tanto, se ocupa en nómina de los jugadores que tienen más posibilidades de llegar. Y ahí están: Walter Benítez, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Marcos Acuña, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y Paulo Dybala.

Los que correr desde atrás, pero siguen con chances son los siguientes: Facundo Cambeses, Juan Foyth, Marcos Senesi (el competidor de Medina), Kevin Mac Allister, Lautaro Rivero, Aníbal Moreno, Emiliano Buendía, Valentín Carboni, Franco Mastantuono, Ángel Correa, Gianluca Prestianni, Joaquín Panichelli, José Manuel López, Julio Soler, Alan Varela y Matías Soulé.