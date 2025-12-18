Gonzalo Vega: "Para un club como Defensores de Banfield es algo histórico"

Defensores de Banfield cerró una histórica Copa ACLAV 2025 . No solo por el subcampeonato, sino porque por primera vez en su historia el Defe participará del Campeonato Sudamericano de Clubes a realizarse en Campinas, ciudad brasileña situada en el estado de San Pablo, entre el 25 de febrero y el 1º de marzo de 2026.

En la final, disputada en el Polideportivo Gorki Grana, de Castelar, el equipo conducido por Leandro Alegre cayó frente a Ciudad Vóley por 3-0 (25-16, 25-21 y 25-22), pero el resultado no opacó el gran torneo que llevaron adelante. El 3º puesto quedó en manos de UPCN San Juan Vóley, que venció a Monteros Vóley por 3-0 (30-28, 32-30 y 29-27).

“¿Qué difícil expresarme?, no”, dijo un emocionado Gonzalo Vega en diálogo con Diario La Unión . “Arrancamos esta competición sin este objetivo, no porque no lo anhelemos sino porque cuando uno ve la clasificación ve que en la primera ronda terminamos octavos, que si bien en esta Liga ganás dos o tres partidos seguidos te podés poner segundo o tercero, es muy difícil”, agregó.

El manager de la disciplina contó sobre la marcha de la Copa ACLAV que “eso nos emparejaba con el segundo y el séptimo (Boca Juniors y San Lorenzo), dos equipos con los que habíamos perdido. Contra Boca jugamos quizás el mejor partido de la temporada, ya es difícil ponerle ese mote porque le ganamos las dos veces a UPCN. Con San Lorenzo también jugaron increíble los chicos. El cuadro de semifinales nos daba un guiño en el sentido de no cruzarnos con Ciudad, si bien UPCN es durísimo, hoy Ciudad está tan firme que es el ‘cuco’ de cualquiera. Fuimos a jugar con UPCN, que tiene seis o siete veces más presupuesto que nosotros, y lo terminamos ganando”.

El también tesorero de Defensores de Banfield contó las sensaciones de saberse que van a representar al país al Sudamericano de Clubes. “Lo que nos termina dando la clasificación es el triunfo de Ciudad sobre Monteros. Como Ciudad estaba clasificado por ser el último campeón de la Liga, ahí es donde automáticamente ganamos el boleto. Fue emoción, locura, éxtasis, felicidad. Fue una explosión de alegría. Increíble como respondió el ambiente del vóley, hemos recibido mensajes de todo tipo con Franco Yaquemet y Leandro Alegre de otras partes del mundo, de jugadores, de otros equipos y entrenadores. Un club como el nuestro que clasifica a una instancia internacional es histórico”.

Defensores de Banfield Copa Defensores de Banfield, en lo alto del vóley.

Un hito histórico para Defensores de Banfield

También comparó este logro con otros deportes. “Hace unos años la gimnasta Meline Mesropian compitió en un Sudamericano en Perú, la patinadora Zoe Manggia habitualmente nos representa en Sudamericanos, Panamericanos, también fue al Mundial, pero así actividad de equipo es la primera vez que clasificamos. Esto termina siendo un hito histórico para la institución, ya lo saco de lo que es el vóley. Yo me quedé con la sensación de que ese enorme desgaste de energía y felicidad nos termina relajando no al punto de no competir la final, pero si al punto de saber que tenés en el bolsillo la clasificación. Así y todo, los chicos jugaron muy bien en el segundo y tercer set. Ciudad es de otra categoría, tiene un plantel de 15 jugadores, vos ves a los seis suplentes y los llevás a cualquier club y cuatro o cinco son titulares. Habla de la jerarquía del rival que es un justo campeón”.

Gonzalo Vega y el esfuerzo económico

Por último, Gonzalo Vega resumió lo vivido en los seis días de competición. “El objetivo era hacer una buena Copa, tratar de pasar de ronda y sabiendo que en semifinal lo más probable era cruzarnos con UPCN. Si llegamos a semifinales es una buena Copa, porque eso nos habilitaba a jugar por un tercer puesto e igualar nuestra mejor clasificación histórica que es el tercer puesto en 2023. Gracias a Dios se mejoró, se superó. De una clasificación a un Sudamericano, en el aprieto de conseguir el dinero para ir, porque esto no estaba en el presupuesto inicial, acá es donde necesitamos la ayuda de todos, del club, de la familia, del municipio, de la provincia de Buenos Aires. Está bueno que entiendan que no solamente somos el único club del municipio de Lomas de Zamora, sino el único del Conurbano Bonaerense y ese club va a representar al vóley en el Sudamericano de Clubes. El apoyo por más mínimo que sea nos ayudará”.