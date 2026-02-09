Se viene una semana con calor, pero con lluvia sobre el final en Lomas

Calor y lluvia en la semana previa al Carnaval.

Después de este lunes caluroso, donde la temperatura pasó los 31º, se viene un martes con calor extremo que habrá que sobrellevar con sombra y mucha agua, porque será el día más caluroso de la semana. Para la lluvia hay que esperar al domingo.

El piso térmico de 21ºC del martes ya marca un adelanto de lo que será el día que tendrá mucho sol. Con el aire caliente desde el Litoral, se espera una máxima de 32ºC en Lomas de Zamora. A la hora de irnos a dormir, no habrá mucho alivio: 28ºC.

El miércoles, el mercurio iniciará la cuenta en 21ºC, y subirá rápidamente hasta 31ºC. Luego, el viento soplará más frío desde el sur para promover un leve descenso de la temperatura. Se llevará las nubes y el día cerrará con 25º.

Chau calor intenso: un poco de alivio El jueves es el día más esperado porque traerá un poco de alivio con temperaturas muy agradables: una mínima de 20º y una máxima de 27º, nada mal para febrero, en las víspera del Carnaval.

Ya cerrando la semana laboral, el viernes llega con bastantes nubes, pero baja probabilidad de lluvia. El termómetro se encontrará atado en una jornada sin mucho sol y sin viento caliente, por lo que se recortará en 28ºC y entregará otra tarde sin sobresaltos térmicos. La noche podría mostrarse un poco más ventosa. El sábado, se espera una jornada con buenas cuotas de sol, pero nada de calor intenso: máxima de 25ºC. El domingo ofrecerá diferentes direcciones de viento, cielo nublado y posibles precipitaciones hasta media tarde, con máxima de 26ºC.

