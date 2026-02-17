Leonardo Lemos: "El equipo intentó manejar la pelota y ser fluido"

Los Andes hizo su estreno en la Primera Nacional empatando sin goles frente a Almirante Brown en el estadio Eduardo Gallardón . El entrenador del Milrayitas , Leonardo Lemos analizó los puntos positivos que dejó la presentación y dónde deberá seguir puliendo detalles para encontrar la mejor versión de su equipo.

El DT explicó en conferencia de prensa que fue “un partido difícil, duro, la verdad que el primer partido trae aparejado la tensión del debut y todo lo que significa dejar atrás lo que es la pretemporada y los amistosos”.

De acuerdo a lo observado en los 90 minutos, el oriundo de Quilmes reparó en que a Los Andes le costó superar la propuesta del equipo de Isidro Casanova . Apuntó a que “el equipo intentó manejar la pelota, ser fluido, quizá nos costó por el tipo de juego del rival que el juego tuviera continuidad, pero asumimos el control y en el primer tiempo nos quedamos cortos en situaciones; en el segundo generamos, hubo cuatro o cinco como para tratar de justificar el triunfo”.

Dentro de la paridad de uno y otro lado, Lemos afirmó que Los Andes fue algo superior. “Terminamos siendo un poco más que el rival, si sobrarnos nada en un partido recontra parejo ante un rival que hizo todo lento y eso nos quitó ritmo de juego. En esa paridad terminamos siendo un poquito más”, destacó.

Mauricio Asenjo Mauricio Asenjo, potencia en la ofensiva del equipo de Leonardo Lemos.

Asimismo, reconoció que “todo equipo necesita tiempo para tratar en el último tercio de ir encontrando sus virtudes, su juego, sus conexiones. Nos faltó eso, tener esa situación que nos permitiera abrir el partido. En el segundo tiempo pudimos llegar con cierta claridad que en el primero no habíamos tenido”.

Entre los puntos positivos del debut, rescató “la valla invicta, sostener el cero siempre es importante, es una parte del juego que hay que tratar de lograr, no recuerdo tener situaciones claras en contra, es mérito de un equipo que jugó en un lugar de la cancha con cierto protagonismo, por ahí el juego no fluyó”.

La próxima presentación de Los Andes será el domingo 22, desde las 18, cuando visite a Ciudad Bolívar, en el estadio Municipal Eva Perón. Las Águilas ascendieron esta temporada a la Primera Nacional y empataron ante Godoy Cruz (1-1), en Mendoza.

En San Carlos de Bolívar, el Milrayitas querrá romper con su karma fuera de Lomas de Zamora, donde no gana un partido desde el 28 de febrero de 2025, cuando venció a Colegiales (1-0). Se está por cumplir un año de aquél triunfo, con gol de Guillermo Pereira.

En condición de visitante, Los Andes solo cosechó esa victoria, completando con cinco empates y 11 derrotas, con una efectividad del 15.69%, superando a Talleres de Escalada.