martes 24 de febrero de 2026
24 de febrero de 2026
Infraestructura urbana.

Por dónde continúa el programa de repavimentación en Lomas de Zamora

El Municipio de Lomas de Zamora trabaja con bacheos en hormigón, para darle una mayor durabilidad a la calzada.

Continúa el programa de repavimentación en Lomas de Zamora.

Bajo la iniciativa "Obras de la comunidad", por estos días las cuadrillas llevan adelante la recuperación de la calle Homero, lindera al Parque de Albertina. Esta obra se lleva adelante en hormigón, para darle una mayor durabilidad a la calzada. Por estos días los trabajos avanzan a la altura de Bidazoa.

Programa integral

Avances.

Por dónde avanza la repavimentación

En otros barrios, ya se finalizaron los trabajos de repavimentación en hormigón sobre Iparraguirre, entre Metán y Limay, y en Metán, entre Iparraguirre y Bustos, ambas ubicadas en Lamadrid.

También en Pereyra Lucena, entre Estrada y Santa Fe, en Lomas; en Carlos Glade, entre Caraza y Gutiérrez, en Centenario; y sobre la calle Andrade, entre Ortega y Gasset y García Lorca, en la zona de Parque Barón.

Homero.
El hormigón permite una mayor duración de la calzada.

Homero.
Por estos días los trabajos avanzan a la altura de Bidazoa.

