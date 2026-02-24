Por dónde continúa el programa de repavimentación en Lomas de Zamora

En Lomas de Zamora, el Municipio avanza con diversas obras de repavimentación para mejorar la calidad de las calzadas por donde circulan los vecinos a diario.
El Municipio de Lomas de Zamora trabaja con bacheos en hormigón, para darle una mayor durabilidad a la calzada.
Bajo la iniciativa "Obras de la comunidad", por estos días las cuadrillas llevan adelante la recuperación de la calle Homero, lindera al Parque de Albertina. Esta obra se lleva adelante en hormigón, para darle una mayor durabilidad a la calzada. Por estos días los trabajos avanzan a la altura de Bidazoa.
En otros barrios, ya se finalizaron los trabajos de repavimentación en hormigón sobre Iparraguirre, entre Metán y Limay, y en Metán, entre Iparraguirre y Bustos, ambas ubicadas en Lamadrid.
También en Pereyra Lucena, entre Estrada y Santa Fe, en Lomas; en Carlos Glade, entre Caraza y Gutiérrez, en Centenario; y sobre la calle Andrade, entre Ortega y Gasset y García Lorca, en la zona de Parque Barón.