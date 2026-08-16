Hoy se juega el clásico Temperley - Los Andes en el Alfredo Beranger

Cómo lo vive Temperley en la previa

En Temperley, la previa se vive con una expectativa diferente por el regreso del clásico al Beranger. Marcos Echeverría reconoció que en el plantel se percibe una energía especial y destacó la importancia de volver a jugar este partido con su gente. "Estos partidos son aparte, son especiales", señaló el atacante.

Temperley se impuso la última vez que se enfrentó con Los Andes.

También Franco Díaz puso en palabras el clima que atraviesa al vestuario Gasolero. El mediocampista, surgido de las inferiores del club y que tendrá su primer clásico ante Los Andes en el Beranger, definió la semana como "especial" y aseguró que el equipo llega con confianza pese a las dos derrotas consecutivas.

Para Díaz, la conexión entre el plantel y los hinchas puede ser una ventaja decisiva: "La presión la van a tener ellos", afirmó, mientras anticipó que Temperley intentará mantener su identidad y salir a imponer su juego desde el comienzo.