jueves 20 de agosto de 2026
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20 de agosto de 2026
Fea la actitud.

El Turco García plantó a Mariela Prieto en Gran Hermano

En la noche de bodas de Gran Hermano, Mariela Prieto espera el ingreso del Turco García. El exfutbolista explicó los motivos del faltazo.

El Turco García no fue a Gran Hermano a casarse con Mariela Prieto.&nbsp;

El Turco García no fue a Gran Hermano a casarse con Mariela Prieto. 

Mariela Prieto le pidió al Turco García que ingresara en la casa de Gran Hermano para casarse con ella y Santiago del Moro le dio algo de esperanza. Pero el exfutbolista explicó por qué no quiso entrar nuevamente al reality de Telefe.

El miércoles en Gran Hermano tuvo lugar una noche de entre participantes, exjugadores y visitas, pero Mariela Prieto no pudo ser parte del divertido ritual que ofició Andrea del Boca. Se puso el vestido blanco, esperó, y no hubo nadie del otro lado del altar.

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Sin embargo, la razón real es que él no quiere casarse con Mariela Prieto en la casa de Gran Hermano. "Yo se lo propuse antes, pero bueno...", manifestó el exfutbolista. "Yo estoy volviendo de viaje y no sé si llego", contó el Turco García.

"Necesitamos una charla pendiente", reconoció el Turco García. Daniela Celis le preguntó por el ultimátum de Mariela Prieto, que dijo que se terminaba todo si no se presentaba al casamiento en Gran Hermano.

"Es un problema de ella eso", lanzó el exfutbolista y aceptó que le molestaron las actitudes de su mujer con Emanuel De Gioia dentro de la casa.

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La familia del Turco García atraviesa días de fuerte emoción por una novedad que marcará un antes y un después en su historia. Yamil García, hijo del exfutbolista y de Mariela Prieto, anunció en redes sociales que será padre junto a su pareja, Antonela Cúcolo

De todos modos, la jugadora de Gran Hermano no está enterada de la feliz noticia familiar y no se sabe cuándo se podrá se lo podrán contar finalmente.

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