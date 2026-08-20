El Turco García plantó a Mariela Prieto en Gran Hermano

El Turco García no fue a Gran Hermano a casarse con Mariela Prieto.

Mariela Prieto le pidió al Turco García que ingresara en la casa de Gran Hermano para casarse con ella y Santiago del Moro le dio algo de esperanza. Pero el exfutbolista explicó por qué no quiso entrar nuevamente al reality de Telefe.

El miércoles en Gran Hermano tuvo lugar una noche de entre participantes, exjugadores y visitas, pero Mariela Prieto no pudo ser parte del divertido ritual que ofició Andrea del Boca. Se puso el vestido blanco, esperó, y no hubo nadie del otro lado del altar.

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"Yo estoy volviendo de viaje y no sé si llego", explicó el Turco García en diálogo con Daniela Celes en Streams Telefe explicando los motivos de su ausencia.

Mariela dijo que si esta noche no aparece el Turco se termina la relación La respuesta del Turco García: "Es PROBLEMA de ella" #LaJugada por #StreamsTelefe en https://t.co/59G0VBdSkG pic.twitter.com/usGhRQtufn

Sin embargo, la razón real es que él no quiere casarse con Mariela Prieto en la casa de Gran Hermano . "Yo se lo propuse antes, pero bueno...", manifestó el exfutbolista. "Yo estoy volviendo de viaje y no sé si llego", contó el Turco García.

"Necesitamos una charla pendiente", reconoció el Turco García. Daniela Celis le preguntó por el ultimátum de Mariela Prieto, que dijo que se terminaba todo si no se presentaba al casamiento en Gran Hermano.

"Es un problema de ella eso", lanzó el exfutbolista y aceptó que le molestaron las actitudes de su mujer con Emanuel De Gioia dentro de la casa.

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La familia del Turco García atraviesa días de fuerte emoción por una novedad que marcará un antes y un después en su historia. Yamil García, hijo del exfutbolista y de Mariela Prieto, anunció en redes sociales que será padre junto a su pareja, Antonela Cúcolo

De todos modos, la jugadora de Gran Hermano no está enterada de la feliz noticia familiar y no se sabe cuándo se podrá se lo podrán contar finalmente.