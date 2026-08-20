jueves 20 de agosto de 2026
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20 de agosto de 2026
Movimientos en el arco.

Banfield ya tiene al reemplazante de Facundo Sanguinetti

La dirigencia de Banfield se movió rápido para reforzar el arco ante la salida de Sanguinetti a Vélez Sarsfield y apuntó a un arquero con mucha experiencia.

Diego Rodríguez es el elegido de Banfield.

Diego Rodríguez es el elegido de Banfield.

Ante la salida de Facundo Sanguinetti, que continuará su carrera en Vélez Sarsfield, Banfield tuvo que salir al mercado de pases a buscar un reemplazante y ya tiene el elegido para que pelee por el puesto con Gino Santilli de cara a lo que resta del Torneo Clausura y la Copa Argentina.

El arquero en cuestión es el experimentado Diego Rodríguez, que se desvinculó de Argentinos Juniors en las últimas horas y en lo inmediato firmará su contrato con el Taladro para convertirse en uno de los refuerzos de Pedro Troglio.

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Según informó el periodista Cesar Luis Merlo, el “Ruso” Rodríguez rubricará un vínculo hasta diciembre de 2027 y este viernes se realizará la revisación médica. Una vez concluido ese paso, será presentando como nuevo futbolista de la institución.

Sanguinetti dejar&aacute; de ser jugador de Banfield en las pr&oacute;ximas horas.

Sanguinetti dejará de ser jugador de Banfield en las próximas horas.

La actualidad del flamante refuerzo de Banfield

El arquero, de 37 años, no disputa un partido oficial desde octubre del año pasado por una rotura de ligamentos que lo tuvo afuera de las canchas por más de ocho meses. Actualmente forma parte del plantel de Nicolás Diez, pero no pudo recuperar la titularidad por el buen nivel del chileno Brayan Cortés.

Ante esto, el “Ruso” Rodríguez vio con buenos ojos la posibilidad de sumarse a Banfield con el objetivo de tener continuidad y recuperar ritmo de competencia después de varios meses de inactividad.

Vale aclarar que, previo a la lesión, el arquero era el capitán del conjunto de La Paternal y uno de los máximos referentes del equipo, con un total de 85 partidos, 76 goles en contra y 35 vallas invictas.

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