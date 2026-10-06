Solange Richardson Romeo presenta "El Vértice" en Lomas de Zamora

Solange Richardson Romeo sale a escena con la obra "El Vértice (sentirse idiota)" , un unipersonal del dramaturgo Rubén Sabbadini, con dirección de la propia actriz y de Lucía Ferres , el jueves en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.

El unipersonal protagonizado por la actriz lomense tuvo un par de temporadas en La Vieja Guarida , en Capital, y viene de recorrer otros escenarios.

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“La obra se estrenó en la Patagonia con apoyo del Instituto Nacional del Teatro. La segunda temporada fue en Capital y también se realizó en Montevideo”, le cuenta Solange Richardson Romeo a La Unión.

La función de este jueves en Lomas de Zamora tendrá un valor especial para la actriz. “Ahora se va a hacer en el lugar donde nací y crecí”, sentencia la artista sobre esta función especial.

El primer acercamiento de Solange Richardson Romeo al teatro fue en un taller cuando estaba en la escuela en el Sagrado de Corazón de Lomas de Zamora y luego siguió con su formación. Es actriz egresada de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD) y la Escuela de Teatro de Buenos Aires (ETBA).

De que trata la obra con Solange Richardson Romeo

La obra es una historia de amor en contexto de guerra. El cruce entre las emociones más íntimamente humanas y las formas de poder y violencia que nos deshumanizan.

Las contradicciones entre la ternura y la crueldad, el equilibrio y el caos, el poder creador y la capacidad destructora, el encuentro y la soledad.

Las escenas transcurren en un conflicto bélico ficticio y muestran el "contraste entre el amor y la guerra, donde el caos y el horror, se mezclan con la ternura y el amor".