Nicolás Domingo sobre Temperley: "Nunca traicionamos nuestra identidad"

La racha positiva de Temperley llegó hasta este domingo, cuando Gimnasia y Tiro de Salta dio el golpe y se llevó los tres puntos desde el estadio Alfredo Beranger . Fueron nueve fechas sin derrotas, que catapultaron al equipo de Nicolás Domingo a ser uno de los protagonistas de la zona B del Torneo de Primera Nacional.

El entrenador se no dudó en afirmar que todos los partidos son “finales”, pero consideró que el rival se llevó mucho “premio” de Turdera hacia el Norte.

“Son todas finales, la semana pasada en Tucumán también fue una final. Así lo jugamos y hoy (domingo) lo jugamos como una final. Creo que el rival generando muy poco se llevó premio. Pero en este deporte a veces generar no cambia. Lo que cambia es ser concreto y el rival fue más eficaz que nosotros”, analizó el DT.

Cómo apuntar a lo que viene, Atlanta y Los Andes , luego de esta derrota que por ahí salió del libreto que venía construyendo Temperley : “Despejarnos la cabeza y continuar. Hay un montón de cosas buenas, como también por corregir como cuando ganamos el fin de semana en Tucumán o cuando ganamos otros partidos de local. Hay cosas que valorar del equipo y cosas que seguir ajustando”.

Confiado en su Temperley

Sin embargo, el exfutbolista de Banfield, más allá de la derrota ante el Millonario afirmó que “estamos en un buen camino y seguir construyendo, trabajando, mejorando. Es lo que venimos haciendo desde que llegamos hasta acá”.

En ese sentido, agregó que “el equipo demuestra lo que venía haciendo hasta hoy, que fue hasta el final, que mereció el empate, que siempre llevamos el peso del partido, que nunca traicionamos nuestra identidad. Queríamos ganar, seguir escalando en la tabla de posiciones, venimos haciendo un buen torneo”.

No claudicar en el objetivo trazado es una de las metas de Nicolás Domingo. “Hay que seguir trabajando, construyendo, aprender de los errores y siempre hay cosas por mejorar, pero la identidad del equipo es lo que más destaco”, reconoció el santafecino.

Por la 24º fecha, Temperley visitará el próximo lunes 10 de agosto a Atlanta, desde las 20, en el estadio León Kolbowski, televisado por LPF Play.