domingo 02 de agosto de 2026
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2 de agosto de 2026
Examen en el norte

En pobre actuación, Los Andes perdió en Salta

Central Norte se impuso por 1-0, con gol de Francisco Borda y lo defendió con uñas y dientes. Los Andes evidenció una alarmante falta de fútbol.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Valdez Chamorro, los mejor d Los Andes en Salta.

Valdez Chamorro, los mejor d Los Andes en Salta.

Valdez Chamorro, los mejor d Los Andes en Salta.

Valdez Chamorro, los mejor d Los Andes en Salta.

Los Andes no encontró su Norte

Los Andes perdió frente a Central Norte de Salta por 1-0 como visitante y se complicó en la zona A de la Primera Nacional, ya que bajó a la 7º posición, mientras que el Cuervo, a pesar del triunfo, todavía sigue en puestos de descenso.

No fue bueno lo del equipo de Leonardo Lemos ante un rival muy limitado, pero que salió a jugar consciente de la situación que atraviesa. El empuje del final no le alcanzó a la visita, que en líneas generales jugó un mal partido que pagó con la derrota.

Los Andes sufrió una dura caída.

Los Andes sufrió una dura caída.

El gol de Francisco Borda contó con algo de fortuna, ya que la pelota le picó dos veces a Sebastián López antes de tocar la red. Pero, también es cierto que a Los Andes lo sorprendieron con un pelotazo desde campo contrario a espaldas de Brian Leizza.

Central Norte cuidó la ventaja, se defendió y jugó al error de un Los Andes que solo asomó las narices con cabezazos de Facundo Villarreal -salió temprano lesionado- y Julián Navas, ambos desviados.

Los Andes fue pura impotencia

Si bien el Milrayitas tuvo la intención de adelantarse en busca del empate, el plan no lo ejecutó correctamente. Alex Valdez Chamorro mostró el camino sin acompañantes a su lado. Se hizo difícil.

A medida que pasaban los minutos crecía la posibilidad de un segundo gol del equipo salteño, pero Sebastián López se encargó de mantener la diferencia mínima con grandes intervenciones.

Los Andes no arrancó bien la segunda rueda, ni en fútbol, ni en resultados. En los próximos tres partidos deberá recuperar algo de lo que lo llevó a los primeros puestos. Se le vienen Ferro, Temperley y Chaco For Ever, estos dos últimos de visitante. Es hora de levantarse.

Terminó el partido

Dura derrota de Los Andes ante Central Norte que sigue en zona de descenso.

Borda se perdió el segundo

Con Los Andes regalado, Valdez Chamorro salvó a su arco.

Cerca del segundo el local

Sebastián López ahogó el segundo grito de Central Norte.

Intento de Valdez Chamorro

Remate de lejos que picó y controló Fabricio Hass.

Otra vez salvó López

El capitán de Los Andes voló para desviar un remate de Franco Vedoya.

Llegada del Cuervo

Se perfiló Erik Bodencer y respondió abajo Sebastián López.

Los Andes se adelanta sin ideas

La visita empuja, pero no genera nada de peligro.

Comenzó el segundo tiempo

Los Andes debe mejorar, y mucho, si quiere llevarse algo de Salta.

Terminó el primer tiempo

Flojos 45 minutos de Los Andes que es sorprendido por Central Norte que le gana 1 a 0.

Los Andes llegó por arriba

Cabezazo cruzado de Julián Navas que pasó frente al arco.

Otro aviso del local

Zurdazo de lejos de Franco Vedoya que el arquero desvió al córner.

Salió lesionado Villarreal

El delantero de Los Andes dejó la cacha llorando, con una lesión en la rodilla izquierda. Ingresó Tomás Blanco.

¡¡¡GOL DE CENTRAL NORTE!!!

A los 14 minutos. Pelotazo largo para Francisco Borda que le ganó a Brian Leizza, su remate le picó a Sebastián López y fue a la red.

Replicó Los Andes

Centro de Juan Manuel Vázquez y cabezazo desviado de Facundo Villarreal.

¡Qué salvada Franco!

El central de Los Andes evitó en la línea el gol de Francisco Borda.

Comenzó el partido

Los Andes, sin la presencia de tres de sus habituales titulares, enfrenta a Central Norte en el Estadio Padre Ernesto Martearena con la obligación de obtener un buen resultado que le permita seguir firme en los primeros puestos de la zona A.

Formaciones de Central Norte y Los Andes

Central Norte: Fabricio Hass; Mauricio Rosales, Elías Calderón, Agustín Lamosa y Pedro Sanz; Gianluca Mancuso, Matías Villarreal, Tomás Castro y Franco Vedoya; Erik Bodencer y Francisco Borda. DT: Mario Sciacqua.

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Brian Leizza, Daniel Franco y Peter Grance; Franco Rodríguez; Matías González, Juan Manuel Vázquez y Alex Valdez Chamorro; Franco Tissera y Facundo Villarreal. DT: Leonardo Lemos.

Árbitro: Matías Billone. Estadio: Padre Ernesto Martearena. TV: LPF Play.

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