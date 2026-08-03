Franco Benítez, tras la caída de Temperley: "Nos descolocaron un poco los goles"

Después de nueve fechas, y cinco que no lo hacía en el estadio Alfredo Beranger, Temperley mordió el polvo de la derrota. Repuntó en el complemento, pero no le alcanzó para evitar la derrota por 2-1 frente a Gimnasia y Tiro de Salta . El volante Franco Benítez analizó el partido.

El futbolista del Gasolero dijo sentirse con “sensaciones raras” luego de la caída como local, asumiendo que “descolocaron” los goles del rival convertidos por Lautaro Gordillo y Manuel Guanini.

“Sensaciones raras, una injusticia en los primeros minutos, se nos pone un poquito el partido cuesta arriba. Este grupo supo sacarlo adelante. En el segundo tiempo demostramos otra cara, el primero fue un poco más trabado, nos descolocaron un poco los goles. Todavía falta, anímicamente estamos muy bien. Hay que seguir para adelante”, sostuvo el mediocampista en diálogo con LocosxTemperley.

El equipo de Nicolás Domingo se puso rápido en partido y a tiro del resultado en el complemento con el golazo de chilena de Gabriel Hauche pero, a pesar de la insistencia, no pudo al menos rescatar un punto.

Después de nueve fechas, perdió Temperley.

“A veces tenés que correr con una cuota de suerte, las ocasiones las tenemos. Sería muy malo si no generamos situaciones, no las pudimos concretar como deberíamos, pero creo que hay que seguir por este camino, trabajando en las falencias que tenemos y fortalecer las cosas buenas que venimos teniendo”, asumió el exBrown de Adrogué.

No desenfocarse del objetivo

También contó qué hablaron en el vestuario y, a pesar del mal trago, continuar prendidos en la tabla de la zona B de la Primera Nacional.

“Hablamos que no estábamos dando lo que veníamos haciendo. El primer tiempo no éramos nosotros, entonces cambiar la cara, un poquito de huevo, corazón como venimos haciéndolo siempre. Demostrar en el segundo tiempo porque estamos segundos y seguir despegándonos de los de abajo para pelear los puestos de arriba”, afirmó Franco Benítez.

A cuatro puntos del líder Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Temperley (37) mantuvo momentáneamente el 2º puesto, que este lunes podría arrebatarle Tristán Suárez (36), que además junto a Atlanta (36) y Ferro Carril Midland (34) tienen un partido postergado. El Gasolero visitará al Bohemio, y luego tendrá dos de local: Los Andes y el Funebrero.

“Esto es partido a partido, todas son finales, en esta categoría desde el último al primero te hacen partido, hay que estar finos y seguir mejorando”, finalizó el Mago Franco Benítez.