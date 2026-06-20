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20 de junio de 2026
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Flow estrena la serie argentina "Tengo algo que compartir con vos"

La serie argentina de Flow cuenta con cuatro capítulos de 15 minutos y la protagonizan Mica Riera, Malena Sánchez, Martina Campos y Laila Maltz.

Nueva serie de Flow.&nbsp;

Nueva serie de Flow. 

En pocas palabras

  • Flow estrena: La serie argentina "Tengo algo que compartir con vos" ya está disponible.
  • Formato y elenco: Consta de cuatro episodios de 15 minutos protagonizados por Mica Riera y Malena Sánchez, entre otros.
  • Trama: Cuatro mujeres de 20 y pico exploran historias de amor, desamor y sexualidad en Buenos Aires.
Resumen generado por Thinkindot AI

El elenco de la serie incluye a Mica Riera, Malena Sánchez, Martina Campos, Laila Maltz, Martín Slipak y Juan Cruz Marquéz de la Serna.

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Al frente de la dirección y los guiones se encuentran Elina Firpo y Lucía Zin Ungaro, dos realizadoras argentinas nacidas en 1996, que consolidaron su experiencia en producciones de alto perfil para plataformas internacionales como Netflix, Amazon y Disney+.

Cuatro mujeres y sus historias, en la serie de Flow

El argumento de la serie de Flow se centra en cuatro mujeres al final de sus veintes, quienes experimentan historias de amor, desamor y sexualidad durante un verano porteño.

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Nueva serie de Flow.

Nueva serie de Flow.

Desde la producción definieron el proyecto como una comedia romántica diferente, con el objetivo de narrar historias cercanas y reales de personajes con deseos propios, vulnerables y poderosos. Las directoras propusieron alejarse de estereotipos femeninos y poner en primer plano la intimidad y la vulnerabilidad emocional como elementos narrativos, en un contexto donde —según su visión— los vínculos personales enfrentan dinámicas de fugacidad y descartabilidad.

Durante el verano en Buenos Aires, cuatro mujeres en el final de sus 20s, viven sus historias de amor, desamor y sexo. En un mundo en el que cada vez es más difícil relacionarse, ellas intentarán volver a darle valor a los deseos, las heridas, los miedos y las ilusiones. ¿Después de tanta deconstrucción, todavía podemos construir algo?

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