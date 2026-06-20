Flow estrena la serie argentina "Tengo algo que compartir con vos"

La serie argentina “Tengo algo que compartir con vos” está disponible en el catálogo de Flow . La ficción consta de cuatro episodios de solo 15 minutos y se posiciona como una expansión del formato corto que ofrecen las plataformas de contenidos audiovisuales.

Al frente de la dirección y los guiones se encuentran Elina Firpo y Lucía Zin Ungaro , dos realizadoras argentinas nacidas en 1996, que consolidaron su experiencia en producciones de alto perfil para plataformas internacionales como Netflix, Amazon y Disney+.

El argumento de la serie de Flow se centra en cuatro mujeres al final de sus veintes, quienes experimentan historias de amor, desamor y sexualidad durante un verano porteño.

Sin título-1 Nueva serie de Flow.

Desde la producción definieron el proyecto como una comedia romántica diferente, con el objetivo de narrar historias cercanas y reales de personajes con deseos propios, vulnerables y poderosos. Las directoras propusieron alejarse de estereotipos femeninos y poner en primer plano la intimidad y la vulnerabilidad emocional como elementos narrativos, en un contexto donde —según su visión— los vínculos personales enfrentan dinámicas de fugacidad y descartabilidad.

Durante el verano en Buenos Aires, cuatro mujeres en el final de sus 20s, viven sus historias de amor, desamor y sexo. En un mundo en el que cada vez es más difícil relacionarse, ellas intentarán volver a darle valor a los deseos, las heridas, los miedos y las ilusiones. ¿Después de tanta deconstrucción, todavía podemos construir algo?