Brown de Adrogué confirmó a su tercer refuerzo de experiencia para la Primera B

Brown de Adrogué se mueve con rapidez en el mercado de pases y oficializó la contratación de su tercera incorporación para afrontar la decisiva segunda rueda del campeonato de la Primera B . Se trata de Luciano Sánchez , zaguero de vasta trayectoria en las categorías de ascenso, quien llega para aportarle voz de mando y solidez al equipo.

Sánchez, apodado "El Piojo", tiene 31 años y viene de rescindir de común acuerdo su vínculo con Deportivo Merlo. Tras superar con éxito la revisión médica de rutina, el marcador central firmó un contrato que lo vincula formalmente con la institución de Adrogué hasta diciembre de 2027, lo que demuestra una apuesta a largo plazo por parte del club.

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Surgido de las divisiones inferiores de El Porvenir, Luciano Sánchez cuenta con un recorrido importante en el fútbol de ascenso argentino. Su llegada le otorgará al cuerpo técnico una variante de jerarquía en la zaga central, una zona del campo donde el equipo necesitaba ganar en recambio y juego aéreo.

El defensor de 31 años surgió de las divisiones inferiores del conjunto de Gerli; luego, pasó por General Lamadrid, Sportivo Italiano, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Deportivo Camioneros, UAI Urquiza y Talleres Remedios de Escalada, antes de sumarse a las filas del Charro.

Con esta incorporación, Brown de Adrogué ya suma tres caras nuevas en la actual ventana de transferencias, luego de haber abrochado previamente el arribo del atacante Lucas Bardunciel, ex Temperley y de Brandon López, quien regresó al club de Adrogué.

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La palabra de Luciano Sánchez en su presentación en Brown de Adrogué

El futbolista ya se puso la indumentaria de entrenamiento y completó sus primeras prácticas junto al resto de sus nuevos compañeros. En sus primeras declaraciones a los medios oficiales del club, el defensor se mostró entusiasmado por este nuevo paso en su carrera profesional.

"Estoy muy feliz de llegar a una institución tan ordenada como Brown. Me encontré con un grupo humano excelente, con muchas ganas de trabajar y revertir la situación. Vengo a sumar desde el lugar que me toque y a aportar mi granito de arena para que el club cumpla los objetivos en esta segunda ronda", expresó Luciano Sánchez.

El cuerpo técnico evaluará la condición física del defensor en los próximos entrenamientos para determinar si formará parte de la lista de concentrados de cara a los próximos compromisos de Brown de Adrogué en la Primera B.