Brown de Adrogué recibe a Liniers con la necesidad de obtener un buen resultado

Brown de Adrogué quiere seguir de racha en el estadio Lorenzo Arandilla.

Brown de Adrogué recibirá este sábado a Liniers en el estadio Lorenzo Arandilla, por la fecha 33 de la Primera B, con la necesidad de obtener un buen resultado para alejarse de la zona roja del descenso. El partido arrancará a las 15, tendrá el arbitraje de Maximiliano López Monti y será televisado por LPF Play.

El Tricolor viene de perder de visitante ante Real Pilar y necesita volver al triunfo para ampliar o, por lo menos, mantener la distancia que lo supera de la UAI Urquiza en la lucha por evitar el descenso. El equipo de Adrogué, con 32 puntos, se ubica antepenúltimo, mientras que el Furgón -que visitará a Talleres de Escalada- está anteúltimo con 28.

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Para consolidar esta diferencia, Brown necesita conseguir los tres puntos ante Liniers y eso es lo que buscará en el estadio Lorenzo Arandilla, donde sumó 7 de los últimos 9 puntos en juego.

Liniers, por su parte, viene de ganarle de local a Deportivo Armenio en el debut del entrenador Darío Lema y buscará ratificar su recuperación con otra victoria para ganar tranquilidad en lo que respecta la lucha por el descenso y acercarse al último puesto de clasificación al Torneo Reducido. Antes de esta alegría, había ganado uno de 14. Las posibles formaciones de Brown de Adrogué y Liniers Brown de Adrogué: Matías Wysocki; Jonatan Bogado, Luciano Sánchez, Carlos Aguirre, Brian Guerrero; Lucaas Césare, Elián Robles, Juan Ignacio Silva, Facundo Ferreiro; Lucas Baldunciel y Nicolás Meaurio. Liniers: Cristopher De Feliche; Rodrigo Dimotta, Santiago Formichelli, Fausto Rodón, Enzo Pereyra; Alex Penoni, Juan Roth, Diego Auzqui, Guillermo Mackay; Thiago Coria y Cristian Rodríguez. Árbitro: Maximiliano López Monti.

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