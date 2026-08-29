sábado 29 de agosto de 2026
Escribinos
29 de agosto de 2026
Juega en casa.

Brown de Adrogué recibe a Liniers con la necesidad de obtener un buen resultado

Por la fecha 33 de la Primera B, Brown de Adrogué medirá fuerzas ante la Topadora del Oeste en un partido importante en la lucha por no descender.

Brown de Adrogué quiere seguir de racha en el estadio Lorenzo Arandilla.

Brown de Adrogué quiere seguir de racha en el estadio Lorenzo Arandilla.

Brown de Adrogué recibirá este sábado a Liniers en el estadio Lorenzo Arandilla, por la fecha 33 de la Primera B, con la necesidad de obtener un buen resultado para alejarse de la zona roja del descenso. El partido arrancará a las 15, tendrá el arbitraje de Maximiliano López Monti y será televisado por LPF Play.

El Tricolor viene de perder de visitante ante Real Pilar y necesita volver al triunfo para ampliar o, por lo menos, mantener la distancia que lo supera de la UAI Urquiza en la lucha por evitar el descenso. El equipo de Adrogué, con 32 puntos, se ubica antepenúltimo, mientras que el Furgón -que visitará a Talleres de Escalada- está anteúltimo con 28.

Lee además
Jorge Vivaldo y las causas del mal monento de Brown de Adrogué.
Cuesta abajo.

Vivaldo explicó cuál es el mayor déficit de Brown de Adrogué
Browen de Adrogué no pudo cortar su mala racha y sigue en el fondo.
Otro golpe.

Brown de Adrogué perdió con Real Pilar y sigue sin poder salir del fondo

Para consolidar esta diferencia, Brown necesita conseguir los tres puntos ante Liniers y eso es lo que buscará en el estadio Lorenzo Arandilla, donde sumó 7 de los últimos 9 puntos en juego.

Liniers, por su parte, viene de ganarle de local a Deportivo Armenio en el debut del entrenador Darío Lema y buscará ratificar su recuperación con otra victoria para ganar tranquilidad en lo que respecta la lucha por el descenso y acercarse al último puesto de clasificación al Torneo Reducido. Antes de esta alegría, había ganado uno de 14.

Las posibles formaciones de Brown de Adrogué y Liniers

Brown de Adrogué: Matías Wysocki; Jonatan Bogado, Luciano Sánchez, Carlos Aguirre, Brian Guerrero; Lucaas Césare, Elián Robles, Juan Ignacio Silva, Facundo Ferreiro; Lucas Baldunciel y Nicolás Meaurio.

Liniers: Cristopher De Feliche; Rodrigo Dimotta, Santiago Formichelli, Fausto Rodón, Enzo Pereyra; Alex Penoni, Juan Roth, Diego Auzqui, Guillermo Mackay; Thiago Coria y Cristian Rodríguez.

Árbitro: Maximiliano López Monti.

Temas
Seguí leyendo

Vivaldo explicó cuál es el mayor déficit de Brown de Adrogué

Brown de Adrogué perdió con Real Pilar y sigue sin poder salir del fondo

Vivaldo, tras el empate de Brown: "Antes estos partidos los perdíamos"

Brown de Adrogué reaccionó a tiempo y sumó un punto ante la UAI Urquiza

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Con el regreso de Enrique, Talleres de Escalada quiere volver a sonreír.
Sin margen de error.

Talleres de Escalada va por un triunfo necesario ante UAI Urquiza

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lali Espósito, vestida de novia.  video
Dale play.

Lali Esposito lanzó el video del hit "1Amor - en vivo"