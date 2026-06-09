Insólito fallo de la Justicia de Lomas de Zamora por los abusos en las Inferiores de Independiente

La Justicia de Lomas de Zamora dictó un fallo escandaloso contra Leonardo Cohen Arazi , uno de los principales acusados por los abusos sexuales y la prostitución de jugadores juveniles de Independiente . Lo condenó a 10 años de prisión domiciliaria y podrá salir de su casa casi todos los días .

El exrelacionista público había sido denunciado por contactar a futbolistas menores de la pensión del ‘Rojo’ a través de las redes sociales, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad social y económica. Concretamente, lo acusaban de abusar de los futbolistas a cambio de dinero y botines . Siete víctimas, la mayoría menores, lo señalaron por estos actos. El caso lo denunció el propio club.

Denuncia. Abusó de una nena desde los 10 años y el tío miraba: dos acusados, pero un solo detenido

La causa tenía a otros cinco condenados. A nueve años de la denuncia original, le llegó el momento a Cohen Arazi, quien fue juzgado por el delito de “promoción de la prostitución agravada por cometerse mediando abuso de una situación de vulnerabilidad y ser la víctima menor de 18 años” .

A pesar de la gravedad de esa calificación, el caso se resolvió sin prisión efectiva para Cohen Arazi, con una sentencia insólita que generó mucha indignación.

Insólito fallo de la Justicia de Lomas de Zamora

cohen arazi Leonardo Cohen Arazi, condenado por la Justicia de Lomas de Zamora tras los abusos en Independiente.

El exrelacionista público se sometió a un juicio abreviado y pactó una pena de 10 años de prisión, dictada por el Tribunal N°3 de Lomas de Zamora. Sin embargo, no irá a la cárcel: estará detenido en su casa, con prisión domiciliaria.

Como si fuera poco, la Justicia de Lomas autorizó a Cohen Arazi a salir de su vivienda seis días a la semana para ir a trabajar, para cumplir turnos de ocho a diez horas. Atenderá un maxikiosco en Sarandí durante la noche, con un franco por semana.

La escandalosa condena implica que Cohen Arazi estará prácticamente en libertad, sin las limitaciones que supone un régimen penitenciario, con la posibilidad de cumplir la pena en su hogar y saliendo de su casa casi a diario.

El tribunal validó los testimonios de todas las víctimas y sus familias, se apoyó en pericias psicológicas y consideró veraces todas las denuncias por abuso sexual y prostitución, pero a la hora de definir una condena, la sentencia estuvo lejos de compensar el terrible daño causado.