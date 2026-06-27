Valeria Lynch, en la Provincia: cuándo toca y cómo se consiguen las entradas

Con más de 50 años de trayectoria en la música, una presencia escénica imponente y una voz que atravesó generaciones y fronteras Valeria Lynch anunció su arribo a un escenario de la Provincia con un show en la ciudad de La Plata.
Valeria Lynch arribará a un escenario de la Provincia con un show en el Hipódromo La Plata para repasar los clásicos de su carrera en la música.
Con más de 50 años de trayectoria en la música, una presencia escénica imponente y una voz que atravesó generaciones y fronteras Valeria Lynch anunció su arribo a un escenario de la Provincia con un show en la ciudad de La Plata.
La cita será el sábado 5 de septiembre en el Hipódromo de La Plata, este show podrá ser disfrutado con la nueva disposición del predio. Con ubicaciones sentadas, pensada para seguir elevando la experiencia del público y adaptarse a las necesidades de determinados shows de gran convocatoria.
El concierto promete emoción, potencia y excelencia acompañada por su banda con un show que reafirma que es una de las artistas más grandes de la música popular y en donde recorrerá los grandes éxitos que marcaron generaciones y las canciones que siguen emocionando al público.
A lo largo de más de cinco décadas, canciones como "Me das cada día más", "Qué ganas de no verte nunca más", "Como una loba" y "Señor amante" se transformaron en verdaderos clásicos, acompañando la vida de millones de personas y convirtiendo cada una de sus presentaciones en una experiencia cargada de emoción y recuerdos.
Las entradas podrán ser adquiridas a través de sistema Livepass.
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