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27 de junio de 2026
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Valeria Lynch, en la Provincia: cuándo toca y cómo se consiguen las entradas

Valeria Lynch arribará a un escenario de la Provincia con un show en el Hipódromo La Plata para repasar los clásicos de su carrera en la música.

Valeria Lynch, en la Provincia.&nbsp;

Valeria Lynch, en la Provincia. 

La cita será el sábado 5 de septiembre en el Hipódromo de La Plata, este show podrá ser disfrutado con la nueva disposición del predio. Con ubicaciones sentadas, pensada para seguir elevando la experiencia del público y adaptarse a las necesidades de determinados shows de gran convocatoria.

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Valeria Lynch, en vivo.

Valeria Lynch, en vivo.

El concierto promete emoción, potencia y excelencia acompañada por su banda con un show que reafirma que es una de las artistas más grandes de la música popular y en donde recorrerá los grandes éxitos que marcaron generaciones y las canciones que siguen emocionando al público.

A lo largo de más de cinco décadas, canciones como "Me das cada día más", "Qué ganas de no verte nunca más", "Como una loba" y "Señor amante" se transformaron en verdaderos clásicos, acompañando la vida de millones de personas y convirtiendo cada una de sus presentaciones en una experiencia cargada de emoción y recuerdos.

Dónde se consiguen las entradas para Valeria Lynch

Las entradas podrán ser adquiridas a través de sistema Livepass.

Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenés 4 cuotas sin interés.

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