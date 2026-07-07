Quién era Chatterbox, el youtuber que murió en un accidente en la Ruta 5

El mundo de la virtualidad lamenta el fallecimiento del youtuber Sebastián Funes, más conocido en redes como Chatterbox , a sus 27 años, producto de un trágico accidente en la Ruta Nacional 5 el domingo, en el que lamentablemente también murió su padre.

El creador de contenido era uno de los referentes argentinos en el ámbito del gaming, con un total de 1,7 millones de suscriptores en YouTube, más de 114 mil en Twitch y 143 mil seguidores en Instagram.

Su carrera en redes sociales comenzó en el 2018, con una serie de videos cortos en Tik Tok. Al alcanzar la viralización de algunos de sus clips, decidió llevar su talento a la plataforma de YouTube, donde enfocó su contenido en videojuegos como Fortnite, Minecraft, The Backrooms Game y Stumble Guys.

Rápidamente, el streamer llegó a formar una comunidad fiel al interactuar con sus seguidores durante sus transmisiones en vivo. Además de sumar usuarios con la publicación de challenges y reacciones a momentos destacados.

Uno de los momentos más importantes de su carrera en redes sociales fue llegar al millón de suscriptores en YouTube, que celebró con un posteo en redes sociales donde agradeció a sus fanáticos, hito que logró en 2023.

El youtuber tenía 27 años.

De qué murió el youtuber de 27 años

De acuerdo con la información oficial, Sebastián Funes falleció junto a su padre, Juan Manuel Funes al protagonizar un choque frontal contra una camioneta en la Ruta 5, a la altura del partido bonaerense de Pehuajó.

El informe policial indicó que la familia circulaba a bordo de un Honda Civic, auto en el que también viajaban su hermana Francesca y su madre Vanesa Batilana, quienes resultaron gravemente heridas y fueron derivadas a un hospital de la zona.