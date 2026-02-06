viernes 06 de febrero de 2026
6 de febrero de 2026
Qué ironía.

Despidos: una fábrica que visitó Javier Milei echó a 45 empleados y suspendió a 70

El presidente Javier Milei visitó una fábrica de la firma Newsan. Cuatro meses después, los despidos superan el centenar de operarios.

Despidos en el sur del conurbano

La compañía decidió no renovar los contratos de 45 trabajadores y aplicar suspensiones a otros 70 operarios en sus establecimientos de Monte Chingolo (Lanús) y Avellaneda.

Las políticas de Javier Milei en una histórica fábrica argentina

La reducción de personal afecta a casi la totalidad de la dotación operativa de Siam. Esta situación en las plantas donde se producen las heladeras y lavarropas de la histórica marca Siam, además de pequeños electrodomésticos y motos, refleja la fragilidad de la industria nacional frente al nuevo escenario económico de 2026.

La decisión de Newsan se dio meses luego que el propio Presidente, Javier Milei, visitará a la fábrica y que reconoció el trabajo que realiza la familia Cherñajovsky.

La compañía emplea a más de 10.000 personas en 8 plantas industriales y 3 centros logísticos y de distribución, y es uno de los principales grupos industriales del país. Mieli había visitado las estructuras de la provincia de Tierra de Fuego.

