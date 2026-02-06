Despidos: una fábrica que visitó Javier Milei echó a 45 empleados y suspendió a 70.

Siguen los despidos, la crisis del consumo y la apertura indiscriminada de importaciones. Un hecho paradigmático: el presidente Javier Milei visitó la planta Newsan, propiedad de la familia Cherñajovsky, a fines de septiembre del año pasado; y esta semana, una de sus plantas echó a 45 trabajadores y suspendió a 70.
Despidos en el sur del conurbano
La compañía decidió no renovar los contratos de 45 trabajadores y aplicar suspensiones a otros 70 operarios en sus establecimientos de Monte Chingolo (Lanús) y Avellaneda.
De esta manera, casi el 80% de la plantilla total de estas dos plantas, estimada en 150 empleados, se ve afectada por la medida. los trabajadores suspendidos percibirán el 85% de sus haberes, pero sin una fecha clara de retorno a sus puestos, en un contexto donde la empresa busca readecuar su estructura ante la apertura de importaciones que permite ingresar productos terminados a menores costos que el ensamblado local.
Las políticas de Javier Milei en una histórica fábrica argentina
La reducción de personal afecta a casi la totalidad de la dotación operativa de Siam. Esta situación en las plantas donde se producen las heladeras y lavarropas de la histórica marca Siam, además de pequeños electrodomésticos y motos, refleja la fragilidad de la industria nacional frente al nuevo escenario económico de 2026.
La decisión de Newsan se dio meses luego que el propio Presidente, Javier Milei, visitará a la fábrica y que reconoció el trabajo que realiza la familia Cherñajovsky.
La compañía emplea a más de 10.000 personas en 8 plantas industriales y 3 centros logísticos y de distribución, y es uno de los principales grupos industriales del país. Mieli había visitado las estructuras de la provincia de Tierra de Fuego.