Despidos: una fábrica que visitó Javier Milei echó a 45 empleados y suspendió a 70.

La compañía decidió no renovar los contratos de 45 trabajadores y aplicar suspensiones a otros 70 operarios en sus establecimientos de Monte Chingolo (Lanús) y Avellaneda.

Al horno. Pymes alertan sobre el acuerdo Mercosur-UE: habría despidos y cierres

De esta manera, casi el 80% de la plantilla total de estas dos plantas, estimada en 150 empleados, se ve afectada por la medida. los trabajadores suspendidos percibirán el 85% de sus haberes, pero sin una fecha clara de retorno a sus puestos, en un contexto donde la empresa busca readecuar su estructura ante l a apertura de importaciones que permite ingresar productos terminados a menores costos que el ensamblado local.

La reducción de personal afecta a casi la totalidad de la dotación operativa de Siam. Esta situación en las plantas donde se producen las heladeras y lavarropas de la histórica marca Siam, además de pequeños electrodomésticos y motos, refleja la fragilidad de la industria nacional frente al nuevo escenario económico de 2026.

La decisión de Newsan se dio meses luego que el propio Presidente, Javier Milei, visitará a la fábrica y que reconoció el trabajo que realiza la familia Cherñajovsky.

La compañía emplea a más de 10.000 personas en 8 plantas industriales y 3 centros logísticos y de distribución, y es uno de los principales grupos industriales del país. Mieli había visitado las estructuras de la provincia de Tierra de Fuego.