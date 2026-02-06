viernes 06 de febrero de 2026
Repudio.

FOPEA rechazó la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno de Javier Milei

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, FOPEA advirtió sobre “la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un `tribunal de la verdad`” y remarcó que “resulta alarmante que esta iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia”.

Paro de trenes: desde que asumió Javier Milei, el personal ferroviario perdió un 65%.
Deterioro.

Desde que asumió Javier Milei, el personal ferroviario "perdió un 65%" de salario
Reforma laboral de Javier Milei: el periodismo, en defensa de los estatutos de prensa.
En pie de lucha.

El periodismo moviliza en defensa del estatuto de prensa que quiere borrar Milei

“El Artículo 1 de nuestro Código de Ética reafirma que el compromiso primordial del periodista es la búsqueda de la verdad, a partir de una tarea profesional basada en el rigor periodístico, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual; jamás como la imposición de un dogma”, precisó la entidad sobre la creación de dicha cuenta de X.

La cuenta de Oficina de Respuesta Oficial.&nbsp;

Y agregó: “El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada. La pretensión del Gobierno de establecer una “verdad oficial” indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre”.

“Esto confirma que se está utilizando una estructura oficial -y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos- para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica. Esto ocurre mientras desde el poder se retacea y dificulta el acceso a las fuentes de información (por ejemplo, al modificar por decreto los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública), no se brindan conferencias de prensa regulares y se dejó sin cobertura la vocería presidencial”, indicó FOPEA.

La profunda preocupación de FOPEA

Asimismo, planteó que “a lo largo de 23 años de vida institucional, se ha venido planteando públicamente la preocupación ante iniciativas similares promovidas por otros gobiernos”.

“El argumento sigue siendo el mismo: el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar”, precisó.

Y cerró: “Desde FOPEA estamos convencidos de que el periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro, además de socavar la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas pública”.

