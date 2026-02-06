Caso Narela Barreto: el analisis toxicológico, la clave para develar la incognita sobre su muerte

La autopsia preliminar no logró establecer la causa de muerte de Narela Barreto , la argentina hallada sin vida en Los Ángeles. Sin embargo, la principal sospecha es que la joven de 27 años oriunda de Banfield fue asesinada de una forma que todavía no se pudo establecer.

El informe definitivo aún no fue entregado y resta conocer el resultado del análisis toxicológico , clave para detectar alguna sustancia que pudo haber provocado el deceso de Narela. Se trata de una pericia forense que se lleva a cabo para esclarecer muertes dudosas.

TRAGEDIA Qué reveló la autopsia al joven futbolista que murió en una operación

PIDIERON PREVENTIVA La autopsia, clave en el caso del hombre "dejado morir" por su familia

En el caso de la toxicología post morten, se busca identificar drogas, medicamentos, alcohol o venenos en el cuerpo de una persona fallecida, ayudando a determinar si la muerte fue natural, un accidente, suicidio o indeterminado.

Mientras tanto, la familia de Narela atraviesa horas de dolor y angustia, combinadas con gestiones administrativas y legales para lograr la repatriación del cuerpo a la Argentina, algo que finalmente consiguieron gracias a una colecta solidaria.

Narela Barreto Narela Barreto, la joven fallecida en Los Ángeles.

La autopsia de Narela Barreto

Los primeros estudios forenses sobre el cuerpo de Narela Barreto no han detectado lesiones externas que sugieran una agresión física, ni signos de violencia sexual o marcas visibles de un posible ataque.

El informe preliminar ha redirigido la investigación. Inicialmente, la aparición del cuerpo sin vida de la joven en la vía pública generó sospechas de un posible crimen, pero la ausencia de heridas visibles obliga ahora a considerar otras hipótesis, como intoxicación, muerte súbita o un evento médico inesperado.

Hasta el momento, las autoridades de Los Ángeles no han emitido un comunicado oficial con conclusiones definitivas. Fuentes cercanas al caso informaron que el informe final podría demorar varias semanas, debido a la complejidad de los análisis toxicológicos.