Al horno.

Pymes alertan sobre el acuerdo Mercosur-UE: habría despidos y cierres

Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirten que el acuerdo de libre comercio podría derivar en el cierre de dos de cada diez fábricas.

El dirigente empresarial proyectó el posible cierre de aproximadamente el 20% del entramado de pymes actual, que ya viene golpeado por los efectos de la crisis económica.

Las pymes, sin acompañamiento

La falta de un plan de competitividad profundizaría la crisis del sector y podría derivar en el cierre de dos de cada diez plantas fabriles, como consecuencia de una apertura comercial sin resguardos. Rosato reclamó la urgente creación de una mesa de trabajo que permita diseñar políticas destinadas a que las pymes puedan enfrentar el nuevo escenario y aprovechar las oportunidades del acuerdo.

Un entramado complejo

Rosato también sostuvo que los países europeos avanzan con políticas de incentivos para exportar bienes manufacturados y adquirir materias primas, una estrategia que, a su criterio, amenaza directamente al empleo industrial argentino. “Si el país no actúa para equilibrar las condiciones de competencia, enfrentaremos una masiva destrucción de pymes industriales ante una avalancha constante de productos importados”, advirtió el dirigente. Para evitar ese escenario, el presidente de IPA insistió en la necesidad de acceso al financiamiento, incentivos productivos y políticas activas que permitan a las fábricas locales alcanzar niveles de competitividad internacional.

