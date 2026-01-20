Pymes alertan sobre el acuerdo Mercosur-UE: habría despidos y cierres.

El titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió que el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea podría tener un fuerte impacto negativo sobre la industria local con eventuales despidos de personal.

El dirigente empresarial proyectó el posible cierre de aproximadamente el 20% del entramado de pymes actual, que ya viene golpeado por los efectos de la crisis económica.

Las pymes, sin acompañamiento La falta de un plan de competitividad profundizaría la crisis del sector y podría derivar en el cierre de dos de cada diez plantas fabriles, como consecuencia de una apertura comercial sin resguardos. Rosato reclamó la urgente creación de una mesa de trabajo que permita diseñar políticas destinadas a que las pymes puedan enfrentar el nuevo escenario y aprovechar las oportunidades del acuerdo.

De acuerdo con su análisis, si no se corrigen las asimetrías existentes, el tratado se convertirá en una verdadera “bomba” para la producción nacional y transformará a la Argentina en un terreno de disputa comercial entre grandes potencias. La posición de la entidad fue difundida a través de un informe elaborado por el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), en el que se detalla el impacto potencial del acuerdo sobre el entramado productivo.

Un entramado complejo Rosato también sostuvo que los países europeos avanzan con políticas de incentivos para exportar bienes manufacturados y adquirir materias primas, una estrategia que, a su criterio, amenaza directamente al empleo industrial argentino. “Si el país no actúa para equilibrar las condiciones de competencia, enfrentaremos una masiva destrucción de pymes industriales ante una avalancha constante de productos importados”, advirtió el dirigente. Para evitar ese escenario, el presidente de IPA insistió en la necesidad de acceso al financiamiento, incentivos productivos y políticas activas que permitan a las fábricas locales alcanzar niveles de competitividad internacional. FUENTE: nota.texto7

