Bajo la lupa.

Alertan que el descenso de la pobreza estaría mal medido por el Indec

El Centro de Estudios Derecho al Futuro detectó que la pobreza es 9% más alta de lo que informó el Gobierno. Crece el escándalo tras la renuncia de Lavagna.

El CEDEF publicó un informe que cuestiona la reciente baja de la pobreza anunciada por el Indec. Según el estudio, si se utilizaran los datos reales de salarios y jubilaciones que figuran en los registros oficiales, la pobreza no habría caído sino que aumentó cerca del 9% en cantidad de personas entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2025.

La encuesta realizada por el Indec y sus fallas

La investigación pone el dedo en una llaga metodológica: los ingresos que capta la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) —el instrumento con el que se mide la pobreza— muestran aumentos muy superiores a los que reflejan las fuentes oficiales de datos salariales y previsionales. Esta discrepancia no es un detalle técnico menor: implica que los 2,3 millones de personas que supuestamente dejaron de ser pobres.

El problema surge cuando se cruzan esos resultados con otros registros oficiales. Según la EPH, los trabajadores registrados del sector privado tuvieron un aumento real de ingresos cercano al 12% entre el primer semestre de 2023 y 2025. Sin embargo, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestra apenas un crecimiento real del 1%, mientras que el índice oficial de salarios del sector privado registrado exhibe incluso una caída del 2,3%.

Los trabajadores de sector público y jubilados, los más afectados por la medición de Indec

La brecha es aún más dramática en el sector público. Mientras la EPH refleja un aumento real del 3%, las estadísticas salariales oficiales muestran una contracción superior al 18%. En el caso de los jubilados, la encuesta registra una mejora real cercana al 20%, un comportamiento que no resulta consistente con la evolución de la fórmula de movilidad previsional vigente.

