El PJ bonaerense, unido: "A esta derecha se le puede ganar"

Siguen las repercusiones por el armado del espacio Peronismo Bonaerense ante la presentación de la lista para las elecciones del Partido Justicialista (PJ) de la Provincia de Buenos Aires. Y se perfila y respira un espíritu de unidad de cara a las próximas elecciones presidenciales, en medio de un clima de despidos, ajustes y pérdida de poder adquisitivo en la era de Javier Milei.

Es por eso que el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires -aseguran- atraviesa un "momento decisivo" en un contexto de "ajuste brutal, desintegración social, entrega de la soberanía y abandono deliberado del Estado Nacional": "Nuestro pueblo enfrenta las consecuencias de un modelo que castiga a las mayorías, debilita al federalismo y erosiona la convivencia democrática".

Como ya lo ha dicho en varias oportunidades, el gobernador Axel Kicillof , la provincia de Buenos Aires "se ha convertido en el principal dique de contención". "El gobierno provincial asumió la responsabilidad de ser red y escudo: sosteniendo derechos, trabajo, producción, salud, educación y obra pública allí donde el Estado nacional deserta, y defendiendo a millones de bonaerenses del impacto del modelo de exclusión que impulsa el presidente Javier Mil ei ", asegura el comunicado.

Pero con cierto espíritu de unidad, remarcan que "esta tarea no es individual ni circunstancial", sino el resultado de un "esfuerzo colectivo". Y es ahí cuando la participación de los intendentes e intendentas peronistas, es fundamental, también para hacerle frente a los daños que producen las políticas de Milei.

Este trabajo articulado entre la provincia y los municipios, a través de la comunidad organizada que nos enseñaron Perón y Evita, aun en la adversidad, sabe sumar fuerzas, cuidar a su gente y sostener la cohesión social. Un peronismo que ha sabido proteger y que hoy debe dar un paso más: comprometerse de lleno con la reconstrucción de una esperanza nacional.

En el comunicado remarcan el resultado heroico que logró el peronismo bonaerense en septiembre pasado: "A esta derecha se le puede ganar. Esa victoria no fue solo electoral, sino política. Mostró que hay otro camino posible, basado en la gestión, la cercanía con la gente y la defensa del trabajo, la producción y la justicia social. Hoy, esa experiencia debe proyectarse y fortalecerse".

"No alcanza con resistir" las políticas de Javier Milei

Lo que sostienen es que "no alcanza con resistir". "El desafío que tenemos por delante es ser, además de escudo, alternativa y esperanza. Para eso, el peronismo necesita unidad, organización y coraje. Nuestro pueblo, en la provincia y en todo el país, necesita un peronismo que concentre todas sus fuerzas en enfrentar el modelo de Milei y en construir una alternativa política con vocación de futuro y voluntad transformadora", marcan.

Y es ahora cuando insisten en unir fuerzas al sostener que "no hay proyecto nacional posible sin la provincia de Buenos Aires, pero tampoco hay futuro para la provincia si a la Argentina le va mal". Por eso, el PJ bonaerense habla de "sumar, convocar, federalizar, articular con las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, los gobiernos locales".

Nuevas autoridades

Presidente: Axel Kicillof

Vicepresidenta 1a: Verónica Magario

Vicepresidente 2do: Federico Otermín

Secretario General: Mariano Cascallares

Presidente del Congreso: Máximo Kirchner

Presidente de la Junta Electoral: Leonardo Nardini