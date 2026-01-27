martes 27 de enero de 2026
27 de enero de 2026
Polémico.

La baja de la edad de imputabilidad de Javier Milei será tratada en febrero

El Presidente amplió el temario del Congreso para las sesiones extraordinarias para tratar la baja de la edad de imputabilidad.

La baja de la edad de imputabilidad de Javier Milei será tratada en febrero.

El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad (que actualmente está en 16 años) para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

El empleo en la era Milei: los trabajadores en negro ya superan a los registrados.
Los trabajadores en negro ya superan a los registrados
Cuándo empiezan las clases este año en la Provincia de Buenos Aires.

Cuándo empiezan las clases este año en la Provincia

A qué edad podrían ir presos los chicos con el proyecto de Javier Milei

El objetivo del Gobierno es que la nueva ley penal juvenil se empiece a debatir “en paralelo al tratamiento el 11 de febrero en los recintos del Senado y el 18 en Diputados de los proyectos de Reforma Laboral, la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur UE.

Aunque reconocen que en este caso, el debate de la ley penal juvenil podría extenderse más allá de las sesiones ordinarias después del 1 de marzo, debido a que necesitan consensuar con sectores de la oposición que ya presentó varios proyectos paralelos y no descartan que, en caso de no conseguir los votos para bajarla a 13, podrían unificar un dictamen con lo que plantean desde la oposición, bajando la imputabilidad a 14 años de edad.

Los trabajadores en negro ya superan a los registrados

Cuándo empiezan las clases este año en la Provincia

Impresionante ola de calor para esta semana en el AMBA

Los trabajadores en negro ya superan a los registrados

Cuándo empiezan las clases este año en la Provincia de Buenos Aires.

Cuándo empiezan las clases este año en la Provincia

