La baja de la edad de imputabilidad de Javier Milei será tratada en febrero.

El presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.

El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad (que actualmente está en 16 años) para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

A qué edad podrían ir presos los chicos con el proyecto de Javier Milei El objetivo del Gobierno es que la nueva ley penal juvenil se empiece a debatir “en paralelo al tratamiento el 11 de febrero en los recintos del Senado y el 18 en Diputados de los proyectos de Reforma Laboral, la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur UE.

Aunque reconocen que en este caso, el debate de la ley penal juvenil podría extenderse más allá de las sesiones ordinarias después del 1 de marzo, debido a que necesitan consensuar con sectores de la oposición que ya presentó varios proyectos paralelos y no descartan que, en caso de no conseguir los votos para bajarla a 13, podrían unificar un dictamen con lo que plantean desde la oposición, bajando la imputabilidad a 14 años de edad.

Compartí esta nota en redes sociales:







