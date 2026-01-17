El gobierno bonaerense de Axel Kicillof acordó el aumento para los docentes

sábado 17 de enero de 2026
Todo listo.

El gobierno bonaerense, con Axel Kicillof a la cabeza de lasnegociaciones, acordó el aumento salarial de los docentes con los representantes sindicales.

El Gobierno bonaerense de Axel Kicillof acordó hoy con la mayoría de los gremios docentes y con los representantes sindicales de los trabajadores de la administración pública un aumento del 3% en enero respecto de los haberes vigentes en octubre, además de un retroactivo a diciembre con el proporcional del medio aguinaldo.

De esta forma, los trabajadores provinciales percibirán en su salario de bolsillo un aumento del 4,5% en el mes de enero. Según un comunicado del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se trata de una “mejora sustancial respecto de su anterior oferta” a los gremios. El compromiso asumido con los representantes sindicales es que las negociaciones se reabrirán en febrero.

“Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación”, señalaron desde el Gobierno de Axel Kicillof.

“A pesar de eso, el Gobierno provincial mantiene su compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y seguirá trabajando para cumplir con sus obligaciones”, concluyeron.

Quiénes participaron de las reuniones del acuerdo por los docentes

En las reuniones virtuales participaron, por el Ministerio de Economía, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la Directora Provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels; por el Ministerio de Trabajo, el Director Provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo.

También, por la Dirección General de Cultura y Educación, la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; por la Secretaría General, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; y por el IPS, la directora General de Administración, Carmen Sarra.

