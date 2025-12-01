Axel Kicillof advirtió que la provincia sufre un "asedio financiero" y defendió el endeudamiento

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , brindó una conferencia de prensa para solicitar el acompañamiento del pedido de endeudamiento. Advirtió que “la provincia enfrenta una situación excepcional, un desafío enorme y necesita las herramientas claras para transitar este tiempo sin desproteger al pueblo”.

En conferencia de prensa junto a la vicegobernadora Verónica Magario , el mandatario provincial denunció un “asedio financiero” a la provincia y advirtió que “estamos todas las provincias con este problema”. “Se han quitado y retraído recursos obligatorios, que están consagrados legalmente. No transfieren fondos que tienen que ver con la seguridad y la compensación del transporte”, añadió.

Kicillof sostuvo que el endeudamiento “sirve para que la provincia pueda seguir funcionando y cumplir con sus obligaciones sin recortar lo esencial y sin agravar las privaciones de los bonaerenses que están golpeados por el Gobierno nacional”. “No estamos pidiendo fondos extraordinarios ni tomando deuda para obras faraónicas, nada diferente de lo que piden las provincias para sostener su financiamiento. Esto debería ser un trámite”, añadió.

El mandatario provincial señaló que el pedido de financiamiento enviado a la Legislatura “no es para nueva deuda sino para obtener los recursos necesarios para atender los vencimientos, parte del año pasado, donde no tuvimos las leyes, y parte de este año, donde tenemos los vencimientos”. “La deuda no va a subir ni bajar, va a mantenerse en los niveles actuales”, aclaró.

Axel Kicillof explicó los números

Si bien el endeudamiento incluye un fondo a distribuir entre los municipios por “el equivalente al 8% del total de recursos que provengan de la ley”, y que está al calculado en $350 mil millones, anunció que “como los municipios necesitan certidumbre, hemos resuelto garantizar aproximadamente $250 mil millones en 5 pagos fijos y determinados por la ley para que cada uno de los intendentes puedan contar con esos recursos”. “Eso más allá del nivel y volumen que alcance la colocación de deuda”, aclaró.

El mandatario provincial pidió a la Legislatura que “apoye y vote esta ley en favor de los intereses de 17 millones de bonaerenses” y anunció un giro extra para los 135 municipios en busca de garantizarse el apoyo de distintos sectores de cara a la sesión del miércoles próximo en la Legislatura.