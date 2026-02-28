En Lomas de Zamora concientizan sobre las Enfermedades Poco Frecuentes

Por el Día Internacional de las Enfermedades Poco Frecuentes , este sábado a las 18 habrá una jornada en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora para concientizar y brindar información a la comunidad.

Impulsado por la Agencia de Discapacidad del Municipio , el encuentro en el espacio de la Avenida Hipólito Yrigoyen 8700 contará con una radio abierta y charlas a cargo de profesionales y organizaciones con el objetivo de fortalecer la visibilización sobre la temática y seguir construyendo una sociedad más empática e inclusiva.

En Argentina hay alrededor de 3,6 millones de personas viven con una enfermedad poco frecuente , equivalentes a 1 de cada 13 habitantes o 1 de cada 4 familias. El 72% son de origen genético y el 70% se manifiesta al nacer o durante la niñez, generando discapacidad y un impacto profundo en la calidad de vida.

Una de las iniciativas del Municipio de Lomas es la creación del Registro de Enfermedades Poco Frecuentes y Cardiopatías Congénitas para avanzar con el acceso a diagnósticos y tratamientos a través de un trabajo en conjunto con diferentes asociaciones de pacientes. Los interesados en sumarse al registro y recibir acompañamiento profesional tienen que llenar este formulario .

El año pasado se hizo el Primer Congreso de Enfermedades Poco Frecuentes y TEA en el Teatro del Municipio con la participación de 500 vecinos que tuvieron charlas con médicos y referentes de ONG que brindaron detalles de las distintas enfermedades, patologías y trastornos.

Lomas de Zamora tiene una nueva Agencia de Discapacidad

El Municipio creó la Agencia de Discapacidad para fortalecer las políticas públicas en materia de atención, acompañamiento e inclusión de los vecinos. "Mientras el Gobierno Nacional disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad, en Lomas seguimos trabajando con compromiso y responsabilidad para eliminar barreras, profundizar políticas públicas inclusivas, garantizar y ampliar derechos. Además de abordar la discapacidad en el diagnóstico y diferentes cuestiones de salud, lo que queremos es profundizar tanto la inclusión laboral como educativa de los vecinos y vecinas", destacó Mauro Stefanizzi, director ejecutivo de la Agencia.

El área se encarga de la coordinación de los diferentes espacios que funcionan en Lomas de Zamora como el Servio Especializado para niños con TEA, el Taller Protegido de Producción y los Centros de Día. La Agencia de Discapacidad reemplaza al Imdipam y también se creó una Agencia de Personas Mayores en el marco de una reorganización que busca generar una atención más directa y con mayor capacidad de respuesta hacia las comunidades.