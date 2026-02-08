domingo 08 de febrero de 2026
8 de febrero de 2026
Así son los operativos de salud en los distintos barrios de Lomas de Zamora

El Municipio garantiza el acceso de los vecinos a diferentes chequeos médicos para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.

Cuidan la salud de los vecinos de Lomas de Zamora con operativos en los barrios.&nbsp;

Para garantizar el acceso gratuito de los vecinos a diferentes controles médicos y prevenir enfermedades, el Municipio sigue organizando operativos en los barrios de Lomas de Zamora.

En el marco de las Escuelas Abiertas de Verano, en la Primaria N°50 de San José atendieron a más de 100 chicos y chicas con controles pediátricos, odontológicos con aplicación de flúor y entregas de cepillos de dientes, chequeos de peso y talla, test de agudeza visual y vacunas para estar al día con el Calendario Nacional.

Telemedicina.

Infraestructura.

Los profesionales de salud también dieron talleres de alimentación saludable y de prevención del dengue para que los pequeños y sus familias conozcan las medidas necesarias para evitar los criaderos de mosquitos en los hogares.

El Municipio también organizó una jornada en el Centro Integral de Salud Villa Independencia, de Parque Barón, donde más de 150 vecinos accedieron a atenciones de clínica médica y pediatría, controles de peso y talla, vacunación, talleres de odontología y firma de libretas.

Fortalecen la vacunación contra el dengue en Lomas de Zamora

Para que más vecinos estén protegidos contra el dengue, el Municipio sumó nuevos lugares de vacunación gratuita y sin inscripción previa en hospitales y centros integrales de salud.

La vacuna está indicada para personas de entre 15 y 59 años que hayan tenido o no dengue. Sin necesidad de sacar turno, pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 15, y los sábados, de 8 a 12, al HDI Banfield (Cochabamba 922) y al HDI Temperley (Avenida Hipólito Yrigoyen 10.002).

También vacunan contra el dengue de lunes a viernes, de 8 a 15, en el CIS Santa Marta (Voltaire 1650), CIS San Martín (Anchoris 3338) y CIS Budge (Quesada y Campoamor). Mientras que en el CIS Santa Catalina (Mercuri, entre Santa Fe y Milán) aplican las dosis de lunes a viernes, de 8 a 13.

Es importante saber que la vacuna está contraindicada durante el embarazo y la lactancia, en personas inmunocomprometidas o en tratamiento con quimioterapia o corticoides en dosis altas.

Hábitos sustentables.

Impactante.

