La serie sobre la vida de Yiya Murano llega a El Trece

Yiya, la serie de cinco capítulos basada en la vida de Yiya Murano, se podrá ver desde el miércoles próximo a las 21,15 en la pantalla de El Trece. La ficción biográfica se había estrenado en octubre del año anterior en Flow.
Luego de su estreno en Flow, la serie biográfica sobre Yiya Murano, la primera asesina en serie argentina, llega a las noches de El Trece.
La serie está protagonizada por Cristina Banegas y Julieta Zylberberg, quienes interpretan a la "Envenadora de Monserrat" en las distintas etapas de su vida. Se suman al elenco Pablo Rago, Mónica Antonopulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi, entre otros actores.
La serie aborda la historia de Yiya Murano, la primera asesina en serie argentina condenada a cadena perpetua por envenenar a tres amigas.
Con una apuesta diferente Yiya buscará revelar los oscuros secretos detrás de la vida de la asesina y estafadora que logró marcar un antes y un después en la historia criminal argentina.
La nueva serie cuenta con un total de 5 episodios de 30 minutos de duración cada uno, y además, como parte del estreno habrá un especial en formato documental.
Con una mezcla de drama y true crime, Yiya está escrita por Marcos Carnevale y dirigida por Mariano Hueter y Pipi Levati, con producción de Martín Kweller y producción ejecutiva de Maru Mosca.