La serie sobre la vida de Yiya Murano llega a El Trece

Yiya, la serie de cinco capítulos basada en la vida de Yiya Murano, se podrá ver desde el miércoles próximo a las 21,15 en la pantalla de El Trece . La ficción biográfica se había estrenado en octubre del año anterior en Flow .

La serie está protagonizada por Cristina Banegas y Julieta Zylberberg , quienes interpretan a la "Envenadora de Monserrat" en las distintas etapas de su vida. Se suman al elenco Pablo Rago, Mónica Antonopulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi, entre otros actores.

La serie aborda la historia de Yiya Murano , la primera asesina en serie argentina condenada a cadena perpetua por envenenar a tres amigas.

Con una apuesta diferente Yiya buscará revelar los oscuros secretos detrás de la vida de la asesina y estafadora que logró marcar un antes y un después en la historia criminal argentina.

image Una imagen de la serie que se verá en El Trece.

La nueva serie cuenta con un total de 5 episodios de 30 minutos de duración cada uno, y además, como parte del estreno habrá un especial en formato documental.

Con una mezcla de drama y true crime, Yiya está escrita por Marcos Carnevale y dirigida por Mariano Hueter y Pipi Levati, con producción de Martín Kweller y producción ejecutiva de Maru Mosca.