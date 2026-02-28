sábado 28 de febrero de 2026
28 de febrero de 2026
Prendé la tele.

La serie sobre la vida de Yiya Murano llega a El Trece

Luego de su estreno en Flow, la serie biográfica sobre Yiya Murano, la primera asesina en serie argentina, llega a las noches de El Trece.

Yiya, la serie de cinco capítulos basada en la vida de Yiya Murano, se podrá ver desde el miércoles próximo a las 21,15 en la pantalla de El Trece. La ficción biográfica se había estrenado en octubre del año anterior en Flow.

La serie está protagonizada por Cristina Banegas y Julieta Zylberberg, quienes interpretan a la "Envenadora de Monserrat" en las distintas etapas de su vida. Se suman al elenco Pablo Rago, Mónica Antonopulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi, entre otros actores.

Con una apuesta diferente Yiya buscará revelar los oscuros secretos detrás de la vida de la asesina y estafadora que logró marcar un antes y un después en la historia criminal argentina.

image
Una imagen de la serie que se verá en El Trece.

La nueva serie cuenta con un total de 5 episodios de 30 minutos de duración cada uno, y además, como parte del estreno habrá un especial en formato documental.

Con una mezcla de drama y true crime, Yiya está escrita por Marcos Carnevale y dirigida por Mariano Hueter y Pipi Levati, con producción de Martín Kweller y producción ejecutiva de Maru Mosca.

