La Justicia prohibió difundir datos personales de Pampita

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°23 dictó una medida cautelar mediante la cual le ordena a distintos medios de comunicación abstenerse de difundir información vinculada al domicilio actual o futuro de Pampita, en especial en referencia a América TV.
La resolución dispone hacer saber a América TV y a los demás medios televisivos y/o gráficos que deberán “abstenerse, en forma inmediata y por el plazo de 20 días”, de realizar cualquier tipo de manifestación pública, publicación y/o comunicación por cualquier medio destinada a divulgar el domicilio de la modelo, ya sea por sí o por interpuesta persona.
La medida alcanza a cualquier tipo de difusión, tanto directa como a través de terceros, y establece que los medios involucrados deberán mantener la debida reserva sobre esos datos personales. El oficio fue librado en el expediente “Ardohain, Ana Carolina s/ medidas precautorias”, que tramita ante el mencionado tribunal.