sábado 28 de febrero de 2026
28 de febrero de 2026
La Justicia prohibió difundir datos personales de Pampita

La Justicia dispuso que por 20 días América TV y otros medios no podrán brindar determinada información relacionada a Pampita.

La Justicia falló en favor de Pampita.&nbsp;

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°23 dictó una medida cautelar mediante la cual le ordena a distintos medios de comunicación abstenerse de difundir información vinculada al domicilio actual o futuro de Pampita, en especial en referencia a América TV.

La resolución dispone hacer saber a América TV y a los demás medios televisivos y/o gráficos que deberán “abstenerse, en forma inmediata y por el plazo de 20 días”, de realizar cualquier tipo de manifestación pública, publicación y/o comunicación por cualquier medio destinada a divulgar el domicilio de la modelo, ya sea por sí o por interpuesta persona.

La medida alcanza a cualquier tipo de difusión, tanto directa como a través de terceros, y establece que los medios involucrados deberán mantener la debida reserva sobre esos datos personales. El oficio fue librado en el expediente “Ardohain, Ana Carolina s/ medidas precautorias”, que tramita ante el mencionado tribunal.

Hasta el momento, Pampita no se pronunció públicamente sobre esta decisión judicial, mientras rige la orden de no divulgar información relacionada con su domicilio.

