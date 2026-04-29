Fiebre mundialista en Banfield: vuelven las figuritas y los encuentros de intercambio

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está a la vuelta de la esquina. Un kiosco de Banfield adelantó que el próximo domingo harán el primer encuentro de intercambio de figuritas, una actividad que une a distintas generaciones. Este miércoles sacó a la venta el álbum y los paquetes.

Solamente faltan 43 días para el inicio de la ceremonia inaugural y el partido entre México y Sudáfrica, que dará comienzo a la cita mundialista. Para manejar la ansiedad, los vecinos de Lomas de Zamora ya pueden arrancar a coleccionar las figuritas de los jugadores que participarán del Mundial 2026.

La venta de los paquetes y los álbumes empezó el lunes de manera oficial en toda Argentina , aunque la distribución generalizada se extenderá durante esta semana. Esta edición es la más grande de la historia, con 112 páginas y 980 pegatinas para coleccionar.

“Paradójicamente, hoy inicia la venta de figuritas y el álbum en nuestro comercio . La expectativa fue muy alta, en las últimas semanas hubo muchas consultas provenientes de vecinos de todas las edades”, expresó Gustavo Sernagoras , quien está a cargo del kiosco Alvear Chico Drugstore (ubicado en Alvear 1504). El valor del álbum es de $12.000 y el de cada paquete $2.000.

Hoy inicia la venta de figuritas y el álbum en nuestro comercio. La expectativa fue muy alta, en las últimas semanas hubo muchas consultas provenientes de vecinos de todas las edades Hoy inicia la venta de figuritas y el álbum en nuestro comercio. La expectativa fue muy alta, en las últimas semanas hubo muchas consultas provenientes de vecinos de todas las edades

Debido a que en la mayoría de las competiciones deportivas (sobre todo las de fútbol como el Mundial, la Copa América, la Copa Libertadores o el torneo local) se lanza una colección de figuritas, al kiosco se le ocurrió armar el Club Amigos de las Figuritas. La idea es simple: chicos y grandes se reúnen semanalmente para intercambiar las pegatinas repetidas y ayudarse entre todos a llenar el álbum.

download En Banfield ya se siente el clima mundialista.

Encuentros de intercambio en Banfield

“Este domingo 3 de mayo, a partir de las 15, haremos el primer encuentro de intercambio de figuritas. Sabemos que a medida que transcurran las jornadas semanales habrá una mayor concurrencia, tanto por el boca en boca o por el aumento de las pegatinas repetidas”, contó Gustavo, muy entusiasmado.

Este domingo 3 de mayo, a partir de las 15, haremos el primer encuentro de intercambio de figuritas. Sabemos que a medida que transcurran las jornadas semanales habrá una mayor concurrencia, tanto por el boca en boca o por el aumento de las pegatinas repetidas Este domingo 3 de mayo, a partir de las 15, haremos el primer encuentro de intercambio de figuritas. Sabemos que a medida que transcurran las jornadas semanales habrá una mayor concurrencia, tanto por el boca en boca o por el aumento de las pegatinas repetidas

Para Sernagoras, el Club Amigos de las Figuritas es un espacio sano que es aprovechado por vecinos provenientes de distintas zonas de Lomas de Zamora e incluso de otros distritos. “Nos genera alegría saber que muchas personas disfrutan de esta actividad. Los padres y abuelos nos agradecen porque comparten tiempo con sus hijos y nietos, además de recordar épocas de su infancia”, acotó, y rápidamente admitió que en pleno Mundial Qatar 2022 recibieron la visita de cuatro generaciones de una misma familia.

A través de su cuenta de Instagram, el kiosco mantendrá al tanto a todos los vecinos respecto a los encuentros de cada domingo. Los sobres se abren y las figuritas pasan de mano en mano: cambian los protagonistas, pero no la costumbre de compartir un momento que, con el tiempo, se convertirá en una historia que valdrá la pena ser recordada y contada.