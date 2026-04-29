Se complica el futuro de Mauro Méndez en Banfield

Banfield cerrará el sábado su participación en el Torneo Apertura con el encuentro ante Barracas Central en condición de visitante. Después de eso, comenzará a planificar la segunda parte de la temporada de la Liga Profesional y uno de los temas que genera más preocupación es la continuidad de Mauro Méndez .

El uruguayo es el ancho de espada que tiene el Taladro en su plantel y el gran nivel que mostró en el semestre lo consolidó como una pieza fundamental para Pedro Troglio . Con 6 goles y 3 asistencias, fue determinante en el equipo. Sin embargo, su futuro en el club parece complicado.

Méndez tiene contrato hasta diciembre en Banfield , pero hay una opción de compra que el club de Peña y Arenales debería ejecutar en el próximo mercado de pases, ya que Estudiantes de La Plata, club dueño de su pase, analiza la posibilidad de repescarlo para venderlo al fútbol mexicano.

Esto, obviamente, complica la estadía del delantero en el Albiverde, que hoy no estaría en condiciones de desembolsar U$S1.300.000 para quedarse con el 100% de los derechos económicos del futbolista y por eso el panorama pinta complicado.

banfield vs. rosario central Mauro Méndez marcó 9 goles con la camiseta de Banfield. Prensa Banfield.

A esta realidad se le suma otro inconveniente. El delantero analiza la posibilidad de cambiar de aire después de un año intenso en Banfield, en el que las cuestiones económicas y las deudas con el plantel fueron recurrentes, y por este motivo no descarta la chance de continuar su carrera en otra institución.

De concretarse esto, candidatos no le van a faltar a Méndez. El uruguayo es uno de los destacados del actual torneo y su nombre ya aparece escrito en la carpeta de varias instituciones. Sin embargo, hasta que no resuelva su situación con Banfield, no habrá novedades al respecto.

Los números de Mauro Méndez en Banfield

El delantero uruguayo llegó al Taladro en el último mercado de pases de invierno tras dejar atrás un grave lesión en Estudiantes y rápidamente se afianzó en el equipo. A medida que pasaron los partidos, su rol fue cada vez más importante y en este 2026 se consolidó como la máxima figura: no sólo fue titular en todos los partidos, sino que además estuvo en cancha en 1.300 minutos de los 1.350' que disputó Banfield en el Torneo Apertura.

En lo que respecta a goles y asistencias, a los 6 que anotó este semestre, hay que sumarle los 3 que marcó en el 2025, para que el analisis sea completo. Y sus números, en esa línea, son concretos: con la camiseta de Banfield, disputó 31 partidos, convirtió nueve goles y brindó pases de gol, participando en la mitad de los goles que anotó el equipo de Troglio en los dos últimos torneos.