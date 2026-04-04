domingo 05 de abril de 2026
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4 de abril de 2026
Semana Santa.

El mensaje del obispo de Lomas de Zamora por la Pascua: "Jesús es esperanza de su pueblo"

Jorge Lugones dejó su saludo a la comunidad y pidió por las personas que están atravesando dificultades sociales y familiares.

El obispo de Lomas dio un mensaje de esperanza en tiempos difíciles.

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El obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, dejó un mensaje a la comunidad con motivo de la Pascua. Este domingo habrá varias actividades para vecinos y familias en el cierre de Semana Santa.

"Vivimos esta Pascua en medio de un tiempo realmente difícil en que muchos están sufriendo y atravesando dificultades familiares, sociales y guerras mundiales. Ante esto confiamos y ponemos la esperanza en Jesús resucitado y encomendamos por medio de María, reina de la paz, a tantos que hoy padecen, no tienen trabajo, están despojados y vencidos por alguna adicción del juego o la droga", señaló Lugones.

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Muchos vecinos participaron de las diferentes misas por Semana Santa.

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En la mañana del Jueves Santo, el obispo estuvo a cargo de la misa crismal en la Catedral de Lomas que reunió a todos los sacerdotes de la Iglesia diocesana y a una gran cantidad de vecinos. También hizo la tradicional ceremonia de lavatorio de los pies a los jóvenes detenidos en el Centro de Recepción y Ubicación de Menores (CREU) ubicado en Banfield.

"Jesús resucitado vive en nuestros corazones, es esperanza de su pueblo y por eso nos animamos a decir que Cristo es la vida en abundancia en medio de momentos de muerte, sufrimiento, dolor y de postración", remarcó Lugones en su saludo de Pascua.

Cierre de Semana Santa en la Grigera con misa y música en vivo

Este domingo habrá una jornada especial en la Plaza Grigera (Hipólito Yrigoyen y Sáenz) para que vecinos y familias compartan el cierre de Semana Santa.

Desde las 16 se desarrollará una nueva edición del ciclo Folklore en Comunidad con música en vivo a cargo de Graciela Carabajal, Santiago Tucumán y diferentes ballets. Mientras que a las 19 se llevará a cabo la Misa de Resurrección a cargo del obispo Lugones. Se espera una importante convocatoria para este encuentro organizado por el Municipio de Lomas junto a la Diócesis local.

El sábado realizaron la jornadas Pascuas en Comunidad con espectáculos infantiles y shows de música en el Parque Albertina, Parque Llavallol, Plaza Turner de Budge, Parque Maradona de Fiorito, Plaza Santa Marta, Parque Santa Catalina, Parque San José y en el CGM Lamadrid.

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