El mensaje del obispo de Lomas de Zamora por la Pascua: "Jesús es esperanza de su pueblo"

El obispo de Lomas de Zamora , monseñor Jorge Lugones , dejó un mensaje a la comunidad con motivo de la Pascua . Este domingo habrá varias actividades para vecinos y familias en el cierre de Semana Santa .

"Vivimos esta Pascua en medio de un tiempo realmente difícil en que muchos están sufriendo y atravesando dificultades familiares, sociales y guerras mundiales. Ante esto confiamos y ponemos la esperanza en Jesús resucitado y encomendamos por medio de María, reina de la paz, a tantos que hoy padecen, no tienen trabajo, están despojados y vencidos por alguna adicción del juego o la droga", señaló Lugones.

En la mañana del Jueves Santo , el obispo estuvo a cargo de la misa crismal en la Catedral de Lomas que reunió a todos los sacerdotes de la Iglesia diocesana y a una gran cantidad de vecinos. También hizo la tradicional ceremonia de lavatorio de los pies a los jóvenes detenidos en el Centro de Recepción y Ubicación de Menores (CREU) ubicado en Banfield .

"Jesús resucitado vive en nuestros corazones, es esperanza de su pueblo y por eso nos animamos a decir que Cristo es la vida en abundancia en medio de momentos de muerte, sufrimiento, dolor y de postración", remarcó Lugones en su saludo de Pascua.

Cierre de Semana Santa en la Grigera con misa y música en vivo

Este domingo habrá una jornada especial en la Plaza Grigera (Hipólito Yrigoyen y Sáenz) para que vecinos y familias compartan el cierre de Semana Santa.

Desde las 16 se desarrollará una nueva edición del ciclo Folklore en Comunidad con música en vivo a cargo de Graciela Carabajal, Santiago Tucumán y diferentes ballets. Mientras que a las 19 se llevará a cabo la Misa de Resurrección a cargo del obispo Lugones. Se espera una importante convocatoria para este encuentro organizado por el Municipio de Lomas junto a la Diócesis local.

El sábado realizaron la jornadas Pascuas en Comunidad con espectáculos infantiles y shows de música en el Parque Albertina, Parque Llavallol, Plaza Turner de Budge, Parque Maradona de Fiorito, Plaza Santa Marta, Parque Santa Catalina, Parque San José y en el CGM Lamadrid.