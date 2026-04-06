Banfield no hizo pie y perdió con Argentinos en La Paternal

Banfield sigue en deuda como visitante
Partidazo en La Paternal. Banfield lo perdía 2-0, logró empatarlo, pero finalmente Argentinos Juniors se lo terminó llevando por 3-2. El Taladro sumó su quinta derrota como visitante y se alejó de los Play-Offs. El Bicho hilvanó su cuarta triunfo seguido y es uno de los escoltas de Independiente Rivadavia de Mendoza.
Con la lluvia persistente como protagonista, el local tomó una ventaja de dos goles con dos remates desde fuera del área: el primero de Nicolás Oroz y el restante de Emiliano Viveros.
Banfield, que en el trámite no era menos que su rival, había tenido sus chances con Mauro Méndez, que cerca de la media hora habilitó a David Zalazar para el descuento. Enganche de zurda y definición de derecha. Así se fueron al entretiempo.
En la reanudación, el Taladro pegó rápido. Tomás Adoryan punteó para Mauro Méndez, que aprovechó espacios y ante la salida del arquero la “picó” para empatar en el Diego Armando Maradona.
Argentinos, pese a no estar firme en el fondo, asumió riesgos, peloteó a Facundo Sanguinetti -la figura de Banfield-, hasta que retomó la ventaja. El despeje de David Zalazar, luego de varios fallidos y otra gran intervención del arquero, le quedó para la zurda de Alan Lescano, que no dudó y convirtió el tercero.
No tuvo más reacción Banfield, que sumó una nueva derrota fuera del Florencio Sola y ahora se las verá con Lanús en la Fortaleza.
Final en La Paternal
Banfield luchó, pero perdió frente a Argentinos por 3-2. El próximo lunes visitará a Lanús, en una nueva versión del Clásico del Sur.
¡GOL DE ARGENTINOS!
A los 26 minutos. Alan Lescano, desde afuera del área. La defensa de Banfield no logró resolver varios centros y el despeje de Zalazar le quedó al volante.
Gran tapada de Sanguinetti
El arquero de Banfield metió el manotazo en un tiro libre de Jainikoski, la pelota pegó en el palo, en un jugador de local y no entró de milagro.
Llegó Argentinos con peligro
Tomás Molina llegó por detrás, pero Facundo Sanguinetti salvó con las pernas.
¡GOL DE BANFIELD!
A los 2 minutos. Se escapó Mauro Méndez libre de marcas y la picó ante el achique del arquero. Reacciona el Taladro.
Ya se juega el segundo tiempo
Un cambio en Banfield con el ingreso de Santiago Daniele por Sergio Vittor.
Final del primer tiempo
En un entretenido partido, Argentinos Juniors vence a Banfield por 2-1.
Banfield acarició el empate
Individual de Tiziano Perrotta en diagonal que terminó con un zurdazo apenas desviado sobre el caño derecho.
¡GOL DE BANFIELD!
A los 27 minutos. Gran definición de David Zalazar. Enganche de zurda y definición de derecha inalcanzable para Cortés. Partidazo.
¡GOL DE ARGENTINOS!
A los 20 minutos. Las dudas de Banfield las aprovechó Emiliano Viveros para marcar el segundo del Bicho.
Mauro Méndez se perdió el empate
El uruguayo recibió un “regalito” de la defensa, pero su tiro cruzado se fue afuera.
¡GOL DE ARGENTINOS!
A los 13 minutos. Remate de Nicolás Oroz desde la medialuna al que no llegó a desviar Facundo Sanguinetti.
La lluvia es la protagonista
Bajo el agua, los dos equipos buscan hacer pie. Por ahora sin llegadas claras.
Comenzó el partido en La Paternal
Argentinos Juniors y Banfield juegan por la 13º fecha de la zona B del Torneo Apertura en el estadio Diego Armando Maradona.
Así forman Argentinos Juniors y Banfield
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz y Emiliano Viveros; Hernán López Muñoz e Iván Morales. DT: Nicolás Diez.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor e Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Tomás Adoryan y David Zalazar; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Trogilo.
Árbitro: Pablo Echavarría. Estadio: Diego Armando Maradona. TV: ESPN Premium.