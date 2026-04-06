Banfield no hizo pie y perdió con Argentinos en La Paternal

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Banfield sigue en deuda como visitante

Partidazo en La Paternal. Banfield lo perdía 2-0, logró empatarlo, pero finalmente Argentinos Juniors se lo terminó llevando por 3-2. El Taladro sumó su quinta derrota como visitante y se alejó de los Play-Offs. El Bicho hilvanó su cuarta triunfo seguido y es uno de los escoltas de Independiente Rivadavia de Mendoza.

Con la lluvia persistente como protagonista, el local tomó una ventaja de dos goles con dos remates desde fuera del área: el primero de Nicolás Oroz y el restante de Emiliano Viveros.

Banfield, que en el trámite no era menos que su rival, había tenido sus chances con Mauro Méndez, que cerca de la media hora habilitó a David Zalazar para el descuento. Enganche de zurda y definición de derecha. Así se fueron al entretiempo.

AAAJ vs Banfield Sergio Vittor fue reemplazado en el entretiempo.

En la reanudación, el Taladro pegó rápido. Tomás Adoryan punteó para Mauro Méndez, que aprovechó espacios y ante la salida del arquero la “picó” para empatar en el Diego Armando Maradona.

Argentinos, pese a no estar firme en el fondo, asumió riesgos, peloteó a Facundo Sanguinetti -la figura de Banfield-, hasta que retomó la ventaja. El despeje de David Zalazar, luego de varios fallidos y otra gran intervención del arquero, le quedó para la zurda de Alan Lescano, que no dudó y convirtió el tercero.

No tuvo más reacción Banfield, que sumó una nueva derrota fuera del Florencio Sola y ahora se las verá con Lanús en la Fortaleza.