El Clásico del Sur entre Lanús-Banfield será arbitrado por Nicolás Ramírez

Lanús y Banfield, con presentes de diferentes matices, se enfrentarán el próximo lunes 13 de abril, desde las 19, en la Fortaleza, por el partido correspondiente a la 14º fecha (interzonal) del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Clásico del Sur ya tiene árbitro confirmado: Nicolás Ramírez.
Oriundo de González Catán, partido de La Matanza, y nacido el 18 de noviembre de 1986, Nicolás Ramírez (39 años) dirige en Primera División desde 2018. Y, desde 2023, es árbitro FIFA representando a la Argentina.
Será la cuarta ocasión en la que dirigirá un Clásico del Sur. Estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Cristian Navarro. Cuarto árbitro: Fernando Echenique. VAR: Facundo Tello. AVAR: Federico Cano. Televisa ESPN Premium.
Banfield está invicto en tres partidos
Al Taladro le cae bien la designación de Nicolás Ramírez. Dos fueron empates en la Fortaleza: 2-2 en 2023 (Tomás Belmonte y Facundo Cambeses, en contra; Nicolás Sosa y Emanuel Insúa) y 1-1 en 2025 (Eduardo Salvio, de penal; Gerónimo Rivera). El otro partido fue 1-0 para Banfield en 2023 (Juan Bisanz), pero en el estadio Florencio Sola. En este partido, el árbitro expulsó a Juan Sánchez Miño y Juan Cáceres, ambos jugadores de Lanús.
Además, Facundo Tello, que estará en el VAR, también dirigió el Clásico del Sur, ambos con triunfos de Banfield: 1-0 en 2019 (Julián Carranza, expulsado Renato Civelli) y 2-1 en 2025 (Bruno Sepúlveda y Rodrigo Auzmendi; Eduardo Salvio), en Peña y Arenales.
Lanús y Banfield con Nicolás Ramírez
El historial general de Nicolás Ramírez con Lanús marca seis partidos, con el saldo de dos victorias, tres empates y una derrota. Lanús nunca ganó con este árbitro un Clásico del Sur. La última vez que lo dirigió fue justamente ante el Taladro (en la igualdad en 2019 como local).