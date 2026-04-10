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10 de abril de 2026
Hombre de negro.

El Clásico del Sur entre Lanús-Banfield será arbitrado por Nicolás Ramírez

El próximo lunes será la cuarta vez que dirigirá el Clásico del Sur, en el que Banfield se encuentra invicto frente a Lanús. Facundo Tello estará en el VAR.

Nicolás Ramírez dirigirá Lanús-Banfield.

Nicolás Ramírez dirigirá Lanús-Banfield.

Lanús y Banfield, con presentes de diferentes matices, se enfrentarán el próximo lunes 13 de abril, desde las 19, en la Fortaleza, por el partido correspondiente a la 14º fecha (interzonal) del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Clásico del Sur ya tiene árbitro confirmado: Nicolás Ramírez.

Oriundo de González Catán, partido de La Matanza, y nacido el 18 de noviembre de 1986, Nicolás Ramírez (39 años) dirige en Primera División desde 2018. Y, desde 2023, es árbitro FIFA representando a la Argentina.

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Será la cuarta ocasión en la que dirigirá un Clásico del Sur. Estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Cristian Navarro. Cuarto árbitro: Fernando Echenique. VAR: Facundo Tello. AVAR: Federico Cano. Televisa ESPN Premium.

Banfield está invicto en tres partidos

Al Taladro le cae bien la designación de Nicolás Ramírez. Dos fueron empates en la Fortaleza: 2-2 en 2023 (Tomás Belmonte y Facundo Cambeses, en contra; Nicolás Sosa y Emanuel Insúa) y 1-1 en 2025 (Eduardo Salvio, de penal; Gerónimo Rivera). El otro partido fue 1-0 para Banfield en 2023 (Juan Bisanz), pero en el estadio Florencio Sola. En este partido, el árbitro expulsó a Juan Sánchez Miño y Juan Cáceres, ambos jugadores de Lanús.

Gerónimo Rivera, Banfield
Ger&oacute;nimo Rivera marc&oacute; el 1-1 de Banfield en 2025.&nbsp;

Gerónimo Rivera marcó el 1-1 de Banfield en 2025.

Además, Facundo Tello, que estará en el VAR, también dirigió el Clásico del Sur, ambos con triunfos de Banfield: 1-0 en 2019 (Julián Carranza, expulsado Renato Civelli) y 2-1 en 2025 (Bruno Sepúlveda y Rodrigo Auzmendi; Eduardo Salvio), en Peña y Arenales.

Lanús y Banfield con Nicolás Ramírez

El historial general de Nicolás Ramírez con Lanús marca seis partidos, con el saldo de dos victorias, tres empates y una derrota. Lanús nunca ganó con este árbitro un Clásico del Sur. La última vez que lo dirigió fue justamente ante el Taladro (en la igualdad en 2019 como local).

Mientras que a Banfield lo pitó 11 veces, con un record de cuatro triunfos, cuatro igualdades y tres reveses. El último partido que lo arbitró fue el 17 de agosto de 2025, en la victoria por 3-2 ante Estudiantes de La Plata.

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Lema y Sosa S&aacute;nchez en el Cl&aacute;sico del Sur de 2023.

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