domingo 26 de abril de 2026
Escribinos
26 de abril de 2026
clima.

Llegó el frío de otoño y la semana arranca con 5° de mínima

El pronóstico adelanta un marcado descenso de temperatura; aparece el frío, pero sin lluvias. A partir del jueves comienza a subir un poco la temperatura.

A prepararse porque llegó el frío del otoño.

A prepararse porque llegó el frío del otoño.

Este lunes se espera con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 5° de mínima y 17° de máxima.

Lee además
La caída del consumo que afecta a las pymes.
Preocupación.

La advertencia de las pymes y un pedido urgente a Diputados
Preocupa la desocupación en Provincia desde que asumió Javier Milei.
Informe.

En Provincia, la desocupación alcanza al 10% de la población

La cifra de mínima continuaría, al menos, el martes, que junto al cielo entre mayormente nublado, tendría un termómetro que arrancaría en 7° y subiría hasta los 18°.

El miércoles, con cielo mayormente nublado, tendrá una temperatura mínima de 7° y una máxima de 21°.

Se empieza a ir el frío desde el jueves

El jueves, en la previa del finde largo por el 1° de mayo, ya suben un poco las marcas térmicas estimadas en 10° de mínima y 21° de máxima.

El viernes, sube más la mínima, ya será un clima agradable, con cielo parcialmente nublado, el termómetro tendrá de mínima 12° y de máxima 21°. El sábado, el clima será similar con una amplitud térmica de 13° a 22°.

Una sorpresa cargada de frío

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una fuerte baja de temperaturas en la zona del AMBA, provocando frío polar y heladas a partir de este mismo domingo 26 de abril por la noche.

Hasta ahora la llegada del frío se estaba haciendo desear en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, pero según los registros oficiales, a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las bajas temperaturas comenzarán a sentirse fuerte en las próximas horas.

Luego de los vientos fuertes que se esperan hoy en la zona central del país bajarán fuertes las temperaturas, con mañanas frías y con heladas, según los reportes oficiales.

Temas
Seguí leyendo

La advertencia de las pymes y un pedido urgente a Diputados

En Provincia, la desocupación alcanza al 10% de la población

Se viene una semana con clima otoñal: lluvias intermitentes y menos temperatura

Advierten que por la crisis del consumo, la situación de las pymes es "muy crítica"

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Una escena de La casa de los espíritus.  video
Prendé la tele.

Se estrena en Prime Video la serie La casa de los espíritus de Isabel Allende