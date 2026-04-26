Llegó el frío de otoño y la semana arranca con 5° de mínima

Llegó el clima de otoño con todo: el cierre del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está marcado por el ingreso de un aire frío, polar, por lo que se sentirá fuerte el descenso de la temperatura en el inicio de la semana, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este lunes se espera con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 5° de mínima y 17° de máxima.

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La cifra de mínima continuaría, al menos, el martes, que junto al cielo entre mayormente nublado, tendría un termómetro que arrancaría en 7° y subiría hasta los 18°.

El miércoles, con cielo mayormente nublado, tendrá una temperatura mínima de 7° y una máxima de 21°.

Se empieza a ir el frío desde el jueves

El jueves, en la previa del finde largo por el 1° de mayo, ya suben un poco las marcas térmicas estimadas en 10° de mínima y 21° de máxima.

El viernes, sube más la mínima, ya será un clima agradable, con cielo parcialmente nublado, el termómetro tendrá de mínima 12° y de máxima 21°. El sábado, el clima será similar con una amplitud térmica de 13° a 22°.

Una sorpresa cargada de frío

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una fuerte baja de temperaturas en la zona del AMBA, provocando frío polar y heladas a partir de este mismo domingo 26 de abril por la noche.

Hasta ahora la llegada del frío se estaba haciendo desear en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, pero según los registros oficiales, a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las bajas temperaturas comenzarán a sentirse fuerte en las próximas horas.

Luego de los vientos fuertes que se esperan hoy en la zona central del país bajarán fuertes las temperaturas, con mañanas frías y con heladas, según los reportes oficiales.