Scarlett Johansson dijo que fue "encasillada": "Era la amante o el bombón"

Scarlett Johansson tiene una amplia filmografía , siguiendo sus más de 30 años en la industria del cine. Ahora, las dos veces nominada a los premios Oscar recordó sus primeros años como actriz, señalando que, al igual que el resto de mujeres, fue "encasillada" por su aspecto.

"Era una época muy diferente", explicó la actriz en una entrevista concedida a CBS Sunday Morning en la que rememoró el inicio de su carrera, compartiendo su experiencia al "haber crecido en la industria y ser además una mujer de veintitantos años a principios de la década de 2000, siempre en el punto de mira". "Fue una época realmente dura", apuntó.

Scarlett Johansson habló del físico de las actrices y cómo tránsito esto en el cine. "A las mujeres se las juzgaba por su aspecto de una forma que, en aquel entonces, se consideraba socialmente aceptable", expuso "Fue duro", añadió, señalando la importancia que se le daba al físico de las actrices.

"Las ofertas que había en aquella época para las mujeres de mi edad, en cuanto a papeles u oportunidades en el mundo de la interpretación, eran mucho más escasas de lo que son ahora", expresó sobre sus películas.

Y es que, en opinión de Scarlett Johansson actualmente existen "papeles mucho más empoderadores" para las chicas jóvenes de los que había cuando ella empezó, en los ‘90 y en la primera década del siglo XXI.

La actriz hizo hincapié en la "poca variedad" de papeles que había en el pasado. "Te encasillaban mucho y te ofrecían siempre los mismos", reveló y expuso que estos personajes eran "siempre la otra mujer, la amante o el bombón". "Ese era el arquetipo predominante cuando yo tenía esa edad", indicó.