Lomas de Zamora se movilizó para prevenir el abuso y maltrato hacia las personas mayores

Jubilados de Lomas de Zamora hicieron una campaña de sensibilización en la peatonal Laprida para prevenir las situaciones de abuso y maltrato hacia las personas mayores .

"Lomas se suma al buen trato" fue el nombre de la jornada que tuvo como protagonistas a integrantes de centros de jubilados y pensionados , quienes salieron a la calle acompañados por autoridades del Municipio. Con fotos y folletos informativos, el objetivo fue hablar con los vecinos que caminaban por la peatonal sobre la importancia de cuidar, respetar y poner en valor a los adultos mayores.

Con mucho entusiasmo, los jubilados lograron transmitir un mensaje claro: garantizar una vejez digna y activa requiere del compromiso diario de toda la sociedad. La campaña en el centro de Lomas se dio en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez .

Jornada en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

"El maltrato en la vejez puede manifestarse de forma física, psicológica, emocional, económica o por negligencia. Muchas veces ocurre en ámbitos de confianza, por eso es fundamental generar conciencia y fortalecer las redes de cuidado y protección", señalaron desde la Agencia de Personas Adultas Mayores (AMPAM) y remarcaron la importancia de "construir relaciones basadas en el respeto, la escucha, el reconocimiento y la igualdad".

El Municipio creó la AMPAM para profundizar las políticas de inclusión y cuidado, garantizar derechos y una buena calidad de vida a los vecinos. El acceso directo a la salud preventiva, la fiscalización de geriátricos y el fortalecimiento de los más de 120 centros de jubilados que funcionan en los barrios son algunas de las acciones que lleva adelante el área cuya sede está ubicada sobre la calle Lamadrid 24.

Jubilados de Lomas de Zamora presentaron proyectos en el Concejo Deliberante

El Parlamentario de Personas Mayores tuvo su primera sesión del año en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora con la participación de vecinas y vecinos de centros de jubilados, quienes presentaron varios proyectos para mejorar su calidad de vida.

Entre las iniciativas que se trataron en el recinto se destaca el acceso seguro e inclusivo de las personas mayores con discapacidad al Parque de Lomas y la creación del "Pase Libre Municipal" para que las personas que cobran la jubilación mínima puedan viajar gratis en las líneas de colectivos locales.

Además de presentar y brindar detalles sobre los proyectos que impulsaron, las personas adultas mayores hablaron sobre las dificultades económicas que vienen atravesando a causa del ajuste que impone el Gobierno Nacional.